Explicada confusa atitude de nova versão do Homem-Aranha em trailer

Miguel O’Hara, mais conhecido como Homem-Aranha 2099, parece atacar Miles Morales no primeiro trailer de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, com várias razões potenciais para sua confusa atitude, de acordo com o Screen Rant.

O primeiro trailer de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso começa com Miles Morales se reunindo com Gwen Stacy e se juntando a ela em outra aventura que abrange o multiverso, só que desta vez, Miles irá visitar outras realidades ao invés de variantes chegando à sua.

No entanto, a exploração de Miles é interrompida por Miguel O’Hara, que o ataca, no que parece um comportamento um pouco estranho do Homem-Aranha 2099.

O encontro pode ser devido a um mal-entendido, um conflito de interesses ou talvez uma influência maliciosa em O’Hara.

Por que Miguel O’Hara ataca Miles Morales?

Miles Morales e Miguel O’Hara podem ter uma breve luta devido a um mal-entendido, antes que tudo seja esclarecido e eles se tornem aliados.

Eles também podem ter ideologias muito diferentes sobre alguma questão importante da trama, levando a uma luta física pelo controle da situação.

Também é uma possibilidade que algum vilão esteja controlando Miguel O’Hara, forçando-o a lutar contra Miles Morales.

Ou talvez Miguel O’Hara simplesmente não estivesse atacando Miles Morales, mas sim o pegando em uma queda e trazendo-o para sua própria realidade, embora de forma abrasiva.

Em Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, o astro Oscar Isaac dá voz ao personagem Miguel O’Hara, o Homem-Aranha 2099. Ele também terá outro papel na Marvel, dando vida ao Cavaleiro da Lua em live-action.

A animação Homem-Aranha: Através do Aranhaverso chega aos cinemas em 6 de outubro de 2022.