Fã descobre erro em Viúva Negra por causa de My Little Pony

Um fã da Marvel descobriu um erro em Viúva Negra por conta de My Little Pony. No filme, uma boneca do famoso desenho aparece, apesar de não existir na época retratada no filme.

Em um flashback no início do filme, Yelena Belova é vista segurando uma boneca de Twilight Sparkle. A cena em questão se passa em 1995 e Twilight Sparkle aparece em My Little Pony: A Amizade é Mágica, exibido entre 2010 e 2020.

“Quando a jovem Natasha e sua família chegam em Cuba e são levadas, Red Guardian é visto segurando uma boneca que Yelena trouxe com ela. Aquela boneca era Twilight Sparkle de My Little Pony: A Amizade é Mágica, que exibida de 2010 a 2020”, disse o fã de usuário chesterforbes, no Reddit.

“Assim sendo, essa boneca não deveria existir nos anos 1990. Diabos, não deveria existir sequer no primeiro filme do Homem de Ferro”, acrescentou o fã.

O fã deu os devidos créditos à filha de 7 anos dele, com quem assistiu My Little Pony mais vezes do que é capaz de contar.

O filme da Viúva Negra na Marvel

O elenco de Viúva Negra tem Scarlett Johansson (Vingadores: Ultimato), Florence Pugh (Midsommar), David Harbour (Stranger Things), Rachel Weisz (A Favorita) e O-T Fagbenle (The Handmaid’s Tale). O filme é dirigido por Cate Shortland.

O filme da Marvel se passa entre Capitão América: Guerra Civil e Vingadores: Guerra Infinita.

O longa começaria uma nova fase do MCU com um prelúdio, mas por conta da pandemia, Viúva Negra chega já com essa trama em andamento graças aos seriados do MCU.

A trama deve ser a despedida da heroína. Em Vingadores: Ultimato, a Viúva Negra morre – mas esse longa deve revelar segredos da personagem que não foram respondidos, bem como dá uma aventura solo para ela.

Viúva Negra está no Disney+.

