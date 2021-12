Fãs acham que filme com Ryan Reynolds é “versão melhorada” de Matrix 4

Matrix Resurrections (Matrix 4) tem dividido bastante o público e os críticos. O filme foi comparado a Free Guy: Assumindo o Controle e muitos estão revoltados com essa comparação.

Algumas pessoas, que não gostaram do filme com Keanu Reeves têm considerado o longa-metragem com Ryan Reynolds uma versão “melhorada” de Matrix 4.

“O momento que você percebe que Free Guy é uma versão melhorada de Matrix Resurrections”, tuitou um fã.

A partir daí, muitos outros partiram em defesa do longa-metragem de Lana Wachowski.

“Não tenho problemas com as pessoas não gostarem de Matrix Resurrections, mas nerds dizendo ‘Free Guy > Matrix 4’ explica porque o cinema blockbuster está tão entediante ultimamente”, rebateu um fã.

“Faz total sentido que as pessoas que estão falando mal de Matrix Resurrections achem que Free Guy ‘é um melhor filme de Matrix’. Mas ainda dói ler isso”, escreveu outro fã.

“A parte mais engraçada é que Matrix Resurrections é também um filme de Hollywood com explosões. Mas ele faz isso de forma mais inteligente e engajante que Free Guy, mas isso é demais para esses nerds”, escreveu outro fã.

Veja os tuites, abaixo.

Matrix 4 está nos cinemas no Brasil

A sinopse oficial diz: “Matrix Resurrections é uma continuação da história estabelecida no primeiro Matrix.”

“20 anos depois, a franquia que ajudou a definir a cultura pop na virada do século está de volta para uma continuação e extensão do filme original.”

“Uma nova aventura alucinante com ação épica, que se passa em um mundo familiar, mas ainda mais provocativo, onde a realidade é mais subjetiva do que nunca. Tudo o que é necessário para ver a verdade é libertar sua mente.”

O elenco principal de Matrix Resurrections (Matrix 4) conta com Keanu Reeves, Jessica Henwick, Carrie-Anne Moss, Christina Ricci, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra e Neil Patrick Harris.

A direção é de Lana Wachowski, uma das diretoras da trilogia original.

O roteiro é de Lana Wachowski, David Mitchell e Aleksandar Hemon.

Matrix Resurrections (Matrix 4) está em cartaz no cinema no Brasil.