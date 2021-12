Fãs da Marvel mudam de ideia e fazem nova campanha pelo Pantera Negra

Os fãs da Marvel mudaram de ideia sobre o Rei T’Challa, o Pantera Negra, que foi interpretado por Chadwick Boseman no MCU. Após a morte do ator em 2020, espectadores inicialmente fizeram campanha para que outro artista não fosse colocado no papel – uma nova ação pede agora o contrário.

O pedido inicial foi atendido pela Marvel. Kevin Feige, presidente do estúdio, confirmou que T’Challa permanece vivo no MCU, mas sem aparecer em tela.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2), inclusive, seria uma forma de “honrar” Chadwick Boseman. Com o passar dos meses, os espectadores começaram a ter outra visão, que também foi modificada por acontecimentos de bastidores.

Primeiro, Letitia Wright, a Shuri da Marvel, foi envolvida em uma série de polêmicas, entre elas adotar um discurso negacionista contra a vacina na pandemia. A personagem dela seria no MCU a principal candidata a substituir T’Challa como Pantera Negra.

Depois, o irmão de Chadwick Boseman, Derrick, afirmou para o TMZ que o ator iria gostar de ver outra pessoa assumindo o papel do Rei de Wakanda.

Para campanha, fãs fizeram uma petição online, com o título Salve T’Challe, e levantam o tema Escale de novo T’Challa nas redes sociais. O abaixo-assinado afirma que parar a história do personagem é uma forma de “matar o legado dele”, uma vez que o primeiro Pantera Negra do MCU é uma inspiração para milhões de fãs.

A petição já está com 47 mil assinaturas (até o momento dessa publicação) e quase bate a meta de 50 mil apoiadores. A Marvel ainda não responde a esse novo movimento.

