Fãs de Animais Fantásticos 3 estão sedentos por substituto de Johnny Depp

Os fãs estão sedentos por Mads Mikkelsen, o substituto de Johnny Depp em Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Animais Fantásticos 3). O ator assume o papel de Gellert Grindelwald.

Enquanto alguns acreditam que Johnny Depp não deveria ter sido substituído, outros apontam que Mads Mikkelsen combina muito mais com Grindelwald.

Ele teve uma rápida aparição no novo teaser, mas já foi o bastante para enlouquecer os fãs.

Mads Mikkelsen é um ator conhecido em Hollywood, especialmente por seus papéis de vilão. Ele participou de Hannibal, 007 – Cassino Royale e Doutor Estranho.

O novo Grindelwald

Um fã escreveu no Twitter: “Mads Mikkelsen parece incrível como Grindelwald.”

“O casal gay mais quente do Mundo Mágico”, comentou outra pessoa ao compartilhar imagens do Dumbledore de Jude Law e do Grindelwald de Mads Mikkelsen, que já tiveram um romance no passado do mundo de Harry Potter.

Uma internauta alfinetou Johnny Depp, opinando: “Mads deveria ter sido escalado como Grindelwald desde o começo.”

“Mads será excepcional como Grindelwald, tanto em aparência quanto em atuação. Embora seja um ótimo ator, o Johnny Depp parecia estranho como o personagem”, disse outro fã.

Outra usuária da rede social expressou: “Eu gostaria que eles não tivessem demitido Johnny e sua falta será sentida, mas Mads é um ótimo ator e estou ansiosa por seu Grindelwald.”

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Animais Fantásticos 3) chega aos cinemas em 15 de abril de 2022.