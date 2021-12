Fãs de The Rock ficam animados com filme de Velozes e Furiosos que está na Netflix

Velozes e Furiosos é – discutivelmente – uma das sagas de ação mais populares da atualidade. Com bilheterias bilionárias e personagens inesquecíveis, o universo da franquia é expandido a cada novo lançamento. O primeiro derivado da saga é Hobbs & Shaw, um eletrizante filme de ação protagonizado por The Rock e Jason Statham. O longa acaba de chegar ao catálogo da Netflix, e não demorou a figurar no Top 10 da plataforma.

Lançado com o título original Velozes e Furiosos Apresenta: Hobbs & Shaw, o longa mistura elementos de comédia e ação sob a direção de David Leitch (John Wick). O roteiro fica por conta de Chris Morgan e Drew Pearce.

Hobbs & Shaw chegou aos cinemas em 2019, sendo ambientado após os eventos de Velozes & Furiosos 8. The Rock e Dwayne Johnson retornam como Luke Hobbs e Deckard Shaw, e o filme faz um ótimo trabalho ao introduzir novos personagens.

O filme se tornou um grande sucesso de bilheteria, faturando mais de 760 milhões de dólares com as exibições mundiais. O longa também conquistou a crítica especializada, garantindo 67% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Conheça a trama de Hobbs & Shaw na Netflix

Como já citamos, Hobbs & Shaw é uma história solo de Luke Hobbs e Deckard Shaw, os personagens de The Rock e Jason Statham em Velozes e Furiosos.

“O agente americano Luke Hobbs chega à Inglaterra para deter uma ameaça biológica mortal. Para isso, ele deve se unir ao seu maior adversário, o mercenário Deckard Shaw”, afirma a sinopse oficial do longa.

Ou seja, Hobbs & Shaw traz a união de uma dupla inusitada em uma jornada perigosa contra um novo e poderoso criminoso.

No filme, Luke Hobbs e Deckard Shaw enfrentam um vilão inédito: Brixton Lore, um terrorista geneticamente modificado que ameaça a humanidade com um terrível vírus.

Em sua luta contra Brixton, Hobbs e Shaw contam com a ajuda de Hattie Shaw, a irmã de Deckard e da família samoana de Hobbs.

Como o próprio nome já indica, Hobbs & Shaw é protagonizado por Dwayne ‘The Rock’ Johnson e Jason Statham como Luke Hobbs e Deckard Shaw.

Os atores fizeram muito sucesso na pele do agente da lei e do mercenário em Velozes e Furiosos, e por isso, acabaram ganhando seu próprio derivado.

Idris Elba, de O Esquadrão Suicida, The Wire e os filmes de Thor no MCU, vive o vilão Brixton Lore, um terrorista britânico que compartilha um passado conturbado com Deckard.

Vanessa Kirby, famosa por performances em The Crown e Pieces of a Woman, é Hattie Shaw, a irmã de Deckard e agente do MI6.

Eiza González (Godzilla vs. Kong) interpreta a Madame M, uma ladra de alto escalão e ex-amante de Deckard.

Cliff Curtis (Fear the Walking Dead) é Jonah Hobbs, o irmão mais velho de Luke. O personagem é um competente mecânico e gênio dos computadores.

Helen Mirren reprisa sua performance de Velozes e Furiosos como Queenie Shaw, a mãe de Deckard e Hattie.

O elenco de Hobbs & Shaw é completado por Joe Anoa’i, Josh Mauga, John Tui, Eddie Marsan e Rob Delaney.

Espectadores da Netflix podem esperar também pela participação especial surpresa de dois famosos astros de Hollywood.

Hobbs & Shaw já está disponível na Netflix; veja abaixo o trailer legendado.