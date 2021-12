Fãs param limusine de ator para apontar erro em O Senhor dos Anéis

O Senhor dos Anéis foi um sucesso de crítica e bilheteria, transformando os atores dos filmes em grandes astros. Naturalmente, isso vem junto de abordagens inusitadas dos fãs, como apontou Sean Astin, o Sam.

O ator de O Senhor dos Anéis disse ter sido abordado na limusine por um fã que apontou um erro em cena de A Sociedade do Anel.

“Foi louco. Mas esse cara estava bem vestido. Então, abaixei a janela um pouco, e ele passou um envelope pela fresta e disse, ‘Oi, sou o Dr. Fulano de Tal’. Ele disse algo como, ‘Eu tenho que dizer a Peter Jackson que há um erro, ou uma anomalia’, ou algo parecido”, disse Astin ao ScreenRant.

“Quando o troll das cavernas entra na Tumba de Balin, e é realmente a primeira vez que a Sociedade se estabelece como um grupo, e estamos lutando contra ele. Estou usando panelas e frigideiras nos orcs, e Elijah tem o colete de mithril para afastar o orc, ou o que quer que seja, o troll das cavernas o acerta com a lança. Bem, na Tumba de Balin, o anão é iluminado por um raio de sol e o troll das cavernas passa por ela. Bem, se você conhece o Hobbit, quando os trolls encontram luz do sol, eles se transformam em pedra. Este cardiologista tinha identificado esse erro no filme, na mitologia onde cometemos esse erro. Eu só me lembro de ter pensado: ‘Acho que não podemos refazer agora, cara'”.

Naturalmente, um erro como esse não enfraquece a trilogia de Peter Jackson, trata-se de um problema menor.

O Senhor dos Anéis ganha série no Amazon Prime Video

O Amazon Prime Video anunciou a data de lançamento da aguardada série de O Senhor dos Anéis. O seriado estreia em 2 de setembro de 2022.

Os direitos para adaptar O Senhor dos Anéis foram comprados em 2017 pela plataforma de streaming e o desenvolvimento da série começou um ano depois. Desde então, ela foi revelada como uma das mais caras produções da História da TV.

Vale apontar que, apesar do nome O Senhor dos Anéis, a série se passa antes dos eventos da trilogia de J.R.R. Tolkien, mais especificamente durante a Segunda Era.

Com isso, devemos ver a criação dos anéis do poder, que leva aos eventos que acompanhamos em O Hobbit e O Senhor dos Anéis.

O projeto é comandado por J.D. Payne e Patrick McKay.

O nome mais conhecido do elenco é o de Robert Aramayo, que viveu o jovem Ned Stark em Game of Thrones. Na nova série, o famoso será Beldor.

Quem também chama atenção no elenco é a atriz Morfydd Clark, de His Dark Materials e Drácula da Netflix. A famosa será uma jovem Galadriel na série, papel que foi de Cate Blanchett nos filmes de O Senhor dos Anéis de Peter Jackson.

O elenco ainda contará com os nomes de Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Córdova, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Daniel Weyman, Markella Kavenagh, Ema Horvath e Joseph Mawle.

A série de O Senhor dos Anéis estreia em 2 de setembro de 2022 no Amazon Prime Video. Já os filmes estão disponíveis no HBO Max.