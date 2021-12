Filme brasileiro está em pré-lista para Melhor Filme de Animação do Oscar 2022

Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente pode levar o Brasil ao Oscar 2022. O longa está na pré-lista da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para disputa do prêmio de Melhor Filme de Animação.

A listagem foi revelada pela própria Academia do Oscar. Ao todo, são 26 filmes considerados elegíveis para o prêmio em 2022.

Além de boa recepção crítica, Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente também já recebeu um importante troféu. O título brasileiro foi premiado como o melhor longa da Mostra Contrechamp, em Annecy, que é o maior festival de animação do mundo.

Baseado no famoso personagem dos quadrinhos nacionais, criado por Angeli, o filme está na lista com títulos de Hollywood.

Alguns dos outros filmes que estão na pré-lista do Oscar 2022 são A Família Addams 2, Encanto, O Poderoso Chefinho 2, Luca, A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, A Jornada de Vivo, Raya e o Último Dragão, Ron Bugado e Sing 2.

Mais sobre o filme Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente

“Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente é uma animação stop-motion que mistura documentário, comédia e road-movie. Conta a história de Bob Cuspe, um velho punk tentando escapar de um deserto pós-apocalíptico que é na verdade um purgatório dentro da mente de seu criador, Angeli, um cartunista passando por uma crise criativa”, diz a sinopse da animação.

O filme conta com a dublagem de Milhem Cortaz, Paulo Miklos, André Abujamra, Grace Gianoukas e Laerte.

“Evidenciando o humor e a estética típica da obra de Angeli, o longa alterna momentos de animação com depoimentos do próprio cartunista, combinando assim uma história de ficção de Bob Cuspe com o documental sobre o processo de criação do cartunista, que revisita o seu passado”, diz a ainda descrição do longa.

A direção é de César Cabral. O cineasta fica no roteiro com Leandro Maciel.

O Observatório do Cinema pôde conferir Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente ainda antes do lançamento. O crítico Alexis Perri destacou que a animação tem uma trama “surpreendentemente engajante”.

No momento, o filme Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente segue em cartaz em cinemas selecionados do Brasil. O Oscar 2022 acontece em 27 de março, enquanto os indicados são conhecidos em 8 de fevereiro.