Filme brasileiro lança ação para realizar campanha para o Oscar 2022

O brasileiro Bob Cuspe – Nós Não Gostamos de Gente está na corrida para uma indicação ao Oscar 2022 na categoria de Melhor Animação e criou uma campanha para arrecadar fundos para divulgar a produção nos Estados Unidos.

A ideia é conseguir dinheiro para promover uma campanha conscientizando os votantes da Academia da importância de assistir ao longa-metragem e não apenas às grandes produções hollywoodianas.

Continua depois da publicidade

Bob Cuspe – Nós Não Gostamos de Gente já conta com apoio de uma distribuidora americana e parceiros no país, mas precisa de mais para que tenha uma campanha efetiva ao Oscar 2022.

Sem o apoio do governo federal, Bob Cuspe – Nós Não Gostamos de Gente realiza essa campanha esperando contar com o apoio do público brasileiro para levar o cinema nacional para o mundo.

As recompensas para quem participar são cartazes autografados, itens colecionáveis e até um boneco do Bob Cuspe usado na produção.

Clique aqui, caso esteja interessado em contribuir.

Elogiada animação brasileira

Bob Cuspe – Nós Não Gostamos de Gente é uma animação em stop-motion que mistura documentário, comédia e road-movie.

Conta a história de Bob Cuspe, um velho punk tentando escapar de um deserto pós-apocalíptico que é na verdade um purgatório dentro da mente de seu criador, um cartunista passando por uma crise criativa.

Bob Cuspe – Nós Não Gostamos de Gente é dirigido por Cesar Cabral. Ele também desenvolveu o roteiro com Leandro Maciel.

Bob Cuspe – Nós Não Gostamos de Gente já está nos cinemas brasileiros, com distribuição da Vitrine Filmes.