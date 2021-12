Filme com astro de 50 Tons de Cinza e Emily Blunt chega ao Prime Video

Além das Montanhas chegou ao catálogo do Amazon Prime Video. O elenco é estrelado por Jamie Dornan (50 Tons de Cinza) e Emily Blunt (Um Lugar Silencioso).

Em Além das Montanhas, acompanhamos o romance proibido de Anthony (Jamie Dornan) e Rosemary (Emily Blunt), membros de famílias rivais que estão disputando um território que separam as duas fazendas.

O elenco também conta com Christopher Walken (Batman: O Retorno) e Jon Hamm (Mad Men).

O lançamento nos cinemas aconteceu em dezembro de 2020.

Apesar de bastante aguardado, Além das Montanhas não teve uma boa recepção. A história foi chamada de “questionável” e algumas performances acabaram sendo criticadas, especialmente pelo sotaque.

Mais sobre Além das Montanhas

Além das Montanhas teve roteiro e direção de John Patrick Shanley. O longa-metragem é estrelado por Emily Blunt, Jamie Dornan, Jon Hamm e Christopher Walken.

Leia abaixo a sinopse completa.

“Anthony (Jamie Dornan) e Rosemary (Emily Blunt) estão apaixonados, mas seu amor é abalado por uma disputa territorial. Suas famílias são donas de fazendas vizinhas e vivem disputando uma terra intermediária entre as propriedades.”

“Enquanto a briga não se resolve, o pai de Anthony ameaça tirá-lo do testamento se o relacionamento continuar, colocando o primo Adam (Jon Hamm) como verdadeiro herdeiro. Preocupada com a situação e a infelicidade da família, a mãe de Rosemary tenta resolver a situação amigavelmente com os vizinhos.”

Além das Montanhas está agora disponível no Amazon Prime Video.