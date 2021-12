Filme com suspense e ação traz ator de Homem-Aranha 3 e faz sucesso na Netflix

Fãs da Marvel já sabem que Jamie Foxx retorna como o vilão Electro em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, em cartaz nos cinemas brasileiros. Se você curtiu a performance do astro, não deixe de conferir também Crimes da Madrugada, um filme de ação e suspense com o ator no papel principal, grande sucesso no catálogo brasileiro da Netflix.

Lançado originalmente em 2017, Crimes na Madrugada é um remake do filme francês “Sleepless Night”, de 2011.

O longa é dirigido por Baran Bo Odar, a partir de um roteiro de Andrea Berloff. Infelizmente, o filme falhou em conquistar o público mundial, atingindo apenas uma bilheteria de 33 milhões de dólares – com orçamento de 30 milhões.

Mas agora, Crimes na Madrugada ganha uma nova chance na Netflix, e já figura no Top 10 brasileiro da plataforma. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco da série; veja.

A trama de Crimes na Madrugada na Netflix

Crimes na Madrugada acompanha a história de Vincent Downs, um policial infiltrado no submundo do crime em Las Vegas.

O protagonista vive em um mundo perigoso marcado por policiais corruptos, gângsters violentos e uma grande teia de mentiras.

Quando um assalto mal-sucedido termina com o sequestro de seu filho adolescente, Downs precisa lutar contra o tempo para salvá-lo e levar os criminosos à Justiça.

Além de descobrir o paradeiro do filho e entrar no encalço dos sequestradores, o protagonista também é forçado a olhar para o próprio passado e repensar suas relações familiares.

Como já citamos, o elenco de Crimes na Madrugada é liderado por Jamie Foxx como o agente especial Vincent Downs.

Além de interpretar o vilão Electro em Homem-Aranha 3, o ator também é muito conhecido por sua carreira na comédia e na música.

Michelle Monaghan, de True Detective, vive Jennifer Bryant, uma investigadora de Assuntos Internos da Polícia, que acaba se envolvendo na jornada de Vincent.

David Harbour, o Hopper de Stranger Things, interpreta Doug Dennison, o chefe de Jennifer.

Gabrielle Union (As Apimentadas) vive Dena, a ex-esposa de Vincent e mãe de T.

T., o filho de Vincent, é interpretado pelo jovem ator Octavius J. Johnson.

Scoot McNairy, de filmes como Um Lugar Silencioso 2 e séries como Narcos: México, interpreta Rob Novak, o filho de um influente mafioso.

O elenco de Crimes na Madrugada é completado por Dermot Mulroney, Tim Connolly, Drew Sheer e Salah Baker, além de uma participação especial do rapper T.I.

Crimes na Madrugada está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.