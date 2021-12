Filme de Natal traz comédia com romance LGBTQIA+ na Netflix

Apostando pesado nos lançamentos festivos, a Netflix se prepara para a estreia de sua primeira comédia romântica natalina LGBTQIA+: Um Crush Para o Natal. Além de representar um passo importante para a representatividade na plataforma, o filme tem tudo para emocionar e divertir os assinantes com uma trama sensível, leve e engraçada.

Um Crush Para o Natal – com o título original de “Single All the Way” – é uma produção de Joel S. Rice (Um Namorado Para o Natal), com direção de Michael Mayer (Spring Awakening) e roteiro de Chad Hodge (Bom Comportamento).

O filme se destaca não apenas por ter uma trama queer, mas também por sua representatividade no elenco e por trás das câmeras.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a história, elenco e estreia de Um Crush Para o Natal na Netflix.

De que fala a trama de Um Crush Para o Natal?

Um Crush Para o Natal acompanha a história de Peter, um jovem que, cansado de responder à famosa pergunta “e os namorados?” nas festas de família, convence o melhor amigo a fingir ser seu parceiro por um fim de semana.

Nick, o melhor amigo de Peter, aceita a proposta e viaja com o protagonista para sua cidade natal, no estado americano de New Hampshire.

Porém, o plano e os sentimentos mudam quando a família de Peter tenta bancar o cupido e organizar um encontro às cegas para o protagonista.

Nesse cenário repleto de confusões, Peter é confrontado por uma importante questão: será que o amor que ele procurava estava esse tempo todo na sua frente?

Quem está no elenco de Um Crush Para o Natal?

Como já citamos, todos os personagens gays de Um Crush Para o Natal são interpretados por atores gays na vida real.

Michael Urie, famoso por sua performance como Marc St. James na série Ugly Betty, vive o protagonista Peter.

Philemon Chambers, de Of Hearts and Castles, vive Nick, o melhor amigo de Peter.

Já Luke Macfarlane, de séries como Brothers and Sisters, Killjoys e Supergirl, vive James, um personal trainer bonitão que participa de um encontro às cegas com Peter.

Barry Bostwick, conhecido por interpretar Brad no filme The Rocky Horror Picture Show, interpreta o pai de Peter.

Kathy Najimy, atriz hilária de filmes como Mudança de Hábito e Abracadabra, é Carole, a mãe de Peter.

O elenco de Um Crush Para o Natal é completado pela divertida Jennifer Coolidge (American Pie, The White Lotus, Legalmente Loira) como Tia Sandy.

Estreia e trailer de Um Crush Para o Natal na Netflix

Um Crush Para o Natal chega no catálogo brasileiro da Netflix em 2 de dezembro (quinta-feira). Como o filme é uma produção original da plataforma, deve ficar disponível a partir das 4 da manhã.

Veja abaixo o trailer oficial legendado de Um Crush Para o Natal na Netflix.