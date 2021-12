Filme de terror fracassado com ator de Stranger Things chega no Prime Video

Em plataformas como a Amazon Prime Video, filmes que não fizeram sucesso no lançamento original ganham uma nova chance. Esse é o caso de Os Órfãos, longa de terror protagonizado por Finn Wolfhard, o Mike de Stranger Things. A trama chegou aos cinemas em 2020, mas falhou em conquistar o público e a crítica especializada – garantindo apenas 13% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Com direção de Floria Sigismondi e roteiro de Carey W. Hayes e Chad Hayes, o longa é uma adaptação moderna do icônico livro de terror sobrenatural A Volta do Parafuso, escrito por Henry James.

Os Órfãos não é a única adaptação recente da obra gótica. A Maldição da Mansão Bly, na Netflix, aborda a mesma história – mas com resultados bem diferentes.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Os Órfãos no Amazon Prime Video; confira.

De que fala a trama de Os Órfãos?

Os Órfãos foca na história de Kate Mandell, uma jovem professora contratada para trabalhar como babá na mansão de uma família rica.

Kate é contratada após o misterioso desaparecimento da Srta. Jessell, a antiga governanta do casarão.

Na isolada mansão gótica, a protagonista percebe que Miles e Flora – as crianças da casa – são instáveis e emocionalmente distantes.

Quando estranhos eventos começam a aterrorizar Kate e os irmãos, a jovem passa a desconfiar que a casa é o lar de uma entidade malévola.

Em um cenário sombrio e claustrofóbico, Kate é obrigada a enfrentar a presença maligna – tudo isso enquanto tenta proteger Miles e a pequena Flora.

O elenco de Os Órfãos – Com astros de Stranger Things e Black Mirror

O elenco de Os Órfãos é liderado pela atriz canadense Mackenzie Davis no papel de Kate Mandell. Ela é famosa por atuar no episódio “San Junipero” da antologia Black Mirror.

A atriz também participou do filme O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio, no qual contracenou com Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton.

Finn Wolfhard, o astro de Stranger Things, vive o perturbado Miles Fairchild. O ator também está em Ghostbusters: Muito Além.

Brooklynn Prince (Projeto Flórida) é Flora Fairchild, a sensível e doce irmã caçula de Miles.

Joely Richardson, a Rainha Catherine Parr da série The Tudors, interpreta Darla Mandell, a mãe de Kate.

O elenco de Os Órfãos conta também com Barbara Marten, Mark Huberman, Niall Greig Fulton e Denna Thomsen.

Os Órfãos já está disponível no catálogo brasileiro do Prime Video; veja abaixo o trailer.