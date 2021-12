Filme de terror para atormentar fãs, Segredos nas Paredes está na Netflix

Para fãs de filmes de terror, a Netflix é uma plataforma essencial. Além de lançar ótimas produções originais e grandes sucessos de Hollywood, o streaming oferece aos assinantes a possibilidade de conhecer histórias assustadoras dos mais diversos países. Esse é o caso de Segredos nas Paredes, um sinistro longa tailandês que já faz grande sucesso na plataforma.

Segredos nas Paredes – lançado com o título original de The Whole Truth (Toda a Verdade), é uma produção tailandesa com direção de Wisit Sasanatieng e roteiro de Abhishek J. Bajaj.

O longa se destaca por apresentar aos assinantes da Netflix alguns dos grandes expoentes do cinema de terror tailandês – sempre marcado por reviravoltas, histórias surpreendentes e tensão do início ao fim.

Segredos nas Paredes já está disponível no catálogo da Netflix, e tem tudo para assustar os assinantes com sua trama sinistra e surpreendente. Veja abaixo tudo sobre a trama, elenco e reação do público sobre o longa.

A história assustadora de Segredos nas Paredes

“Dois irmãos descobrem um buraco misterioso na parede da casa dos avós, e acontecimentos assustadores passam a revelar segredos sobre a família”, afirma a sinopse oficial de Segredos nas Paredes, divulgada pela Netflix.

O filme acompanha a história dos irmãos Pim e Putt, que se mudam para a casa dos avós após a mãe sofrer um grave acidente.

O que já é uma situação dramática se torna ainda mais desconfortável pelo fato de Pim e Putt nunca terem conhecido os avós.

Na mudança para a nova casa, os irmãos percebem rapidamente que são os únicos a enxergar um sinistro buraco na parede.

Os avós, simplesmente não enxergam o buraco – ou fingem não enxergar. A situação bizarra evolui para um cenário ainda mais complicado quando presenças sobrenaturais começam a ser percebidas na casa – obviamente relacionadas ao misterioso buraco.

Dessa forma, Pim e Putt iniciam uma jornada chocante para descobrir as raízes do mistério – e acabam se deparando com sinistros segredos de família.

O buraco de Segredos nas Paredes é verdadeiro ou apenas uma ilusão criada pelos irmãos traumatizados? Qual é o envolvimento dos avós com a história? Só assistindo ao longa da Netflix para saber.

Quem está no elenco de Segredos nas Paredes?

O elenco de Segredos nas Paredes é formado inteiramente por atores tailandeses, pouco conhecidos pelo público internacional.

Pim e Putt, os protagonistas do longa, são interpretados respectivamente por Sutatta Udomsilp e Mac Nattapat Nimjirawat.

Os misteriosos avós dos jovens ganham vida pela interpretação de Sompob Benjathikul e Tarika Tidatid.

Nicole Theriault completa o elenco do longa como Mai, a mãe de Pim e Putt.

O elenco de Segredos nas Paredes conta também com Sadanont Durongkaweroj, Steven Isarapong, Thasorn Klinnium e Keetapat Pongrue.

Segredos nas Paredes assusta de verdade?

De acordo com resenhas críticas e com a opinião dos fãs, Segredos nas Paredes é um filme realmente assustador, mas peca por sua grande duração.

Com duração de 2 horas e 5 minutos, muita gente considerou o filme arrastado e lento. Mas os sustos e reviravoltas compensam esse problema.

“Cheio de reviravoltas e sustos, Segredos nas Paredes traz elementos bastante conhecidos do cinema asiático de terror, e conta com uma trama sólida e interessante”, afirmou a resenha do site Heaven of Horror.

Segredos nas Paredes já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix; veja abaixo o trailer.