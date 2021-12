Filme de The Rock ficou quase 50 dias entre os mais vistos da Netflix

Após quase 50 dias entre os conteúdos mais vistos da Netflix, Alerta Vermelho, com The Rock, finalmente saiu do Top 10 global do serviço de streaming, de acordo com o We Got This Covered.

Foram 47 dias em alta na Netflix, o que mostra que o desempenho de Alerta Vermelho realmente foi muito bom no serviço de streaming.

Alerta Vermelho rapidamente se tornou o maior lançamento original da Netflix, embora tenha dividido a crítica e o público. Alguns consideraram a produção bastante divertida, enquanto outros disseram que o enredo é preguiçoso e pouco original.

Alerta Vermelho está no catálogo da Netflix

“Quando a Interpol emite o alerta vermelho – um pedido global de busca e apreensão dos criminosos mais procurados do mundo –, é hora do melhor investigador do FBI, John Hartley (Dwayne Johnson), entrar em cena.”

“A caçada vai colocá-lo no meio de um ousado plano de assalto, forçando-o a se unir ao golpista Nolan Booth (Ryan Reynolds) para capturar a ladra de obras de arte mais procurada do mundo, ‘O Bispo’ (Gal Gadot).”

“Esta grande aventura vai levar o trio ao redor do globo, passando por pistas de dança, uma prisão isolada, pela selva e, o pior de tudo, constantemente um na companhia do outro”, afirma a sinopse completa de Alerta Vermelho.

O filme conta também com Ritu Arya, a Lila de The Umbrella Academy, e Chris Diamantopoulos (Silicon Valley).

Dwayne Johnson, o The Rock, recebeu cerca de 20 milhões de dólares para participar do filme. Gal Gadot, a Mulher-Maravilha, contou com o mesmo salário, se tornando assim a atriz mais bem paga do mundo em 2020.

O próprio astro diz que o longa tem o maior orçamento de toda Netflix.

Alerta Vermelho está disponível na Netflix.