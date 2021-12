Filme detonado com Adam Sandler ganha nova chance na Netflix

Adam Sandler é, sem sombra de dúvidas, um ator polêmico. Alguns, amam o astro e morrem de rir com seus filmes. Outros, detestam o ator e todos os seus projetos. Recentemente, um dos filmes mais criticados de Adam Sandler chegou ao catálogo da Netflix, ganhando uma nova chance de superar seu fracasso inicial. Trata-se do divertido Little Nicky – Um Diabo Diferente. Veja abaixo tudo sobre sua trama e elenco.

Lançado originalmente em 2000, Little Nicky é uma produção de Steven Brill, com roteiro do cineasta e do próprio Adam Sandler.

Na época de sua estreia, o filme se tornou um grande fracasso de público e crítica. Com um orçamento de 85 milhões de dólares, o longa faturou apenas 58 milhões na bilheteria mundial. Para piorar, Um Diabo Diferente também foi detonado pela imprensa especializada, com apenas 21% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Mais de duas décadas após seu lançamento original, Little Nicky tem tudo para conquistar a audiência moderna da Netflix com seu humor nonsense, bizarro e cheio de referências à cultura pop.

A história de Little Nicky – Um Diabo Diferente

A trama de Little Nicky começa quando o Diabo, após passar 10 mil anos governando o Inferno, decide reunir os três filhos para decidir quem o sucederá como Príncipe das Trevas.

Adrian, o mais velho, é também o mais inteligente e desonesto. Cassius, o irmão do meio, é o mais cruel e durão. O caçula Nicky, por sua vez, tem uma alma gentil e é o preferido do pai.

Como a mãe de Nicky é um anjo, o protagonista é muito diferente dos irmãos. Ele é tímido, desajeitado e tem uma mandíbula desfigurada, que sempre é alvo de chacota por Adrian e Cassius.

Ao decidir que os filhos ainda não estão prontos para reinar, o Diabo decide permanecer no trono.

Mas a decisão irrita os primogênitos, que desafiam as ordens do pai e decidem ascender à Terra, criando assim um “novo inferno” na cidade de Nova York.

A pedido do pai – que definha e fica mais fraco a cada dia – Nicky também vai para a Terra com a difícil missão de deter os planos dos irmãos e impedir que eles causem ainda mais destruição.

Nicky, então, tenta se adaptar ao mundo dos humanos. Para isso, ele conta com a ajuda de um buldogue falante e de uma charmosa estudante de design, por quem acaba se apaixonando.

Em uma jornada divertida e bizarra, Nicky prova seu valor e mostra que, realmente, é um diabo bem diferente.

Adam Sandler e o elenco de Um Diabo Diferente

Como já citamos, Adam Sandler lidera o elenco de Little Nicky – Um Diabo Diferente como o protagonista Nicky.

Adrian e Cassius, os irmãos mais velhos do diabinho, são interpretados respectivamente por Rhys Ifans (Harry Potter) e Tommy Lister Jr (O Quinto Elemento) – pelo menos em suas formas originais.

Satã, o Diabo e governante do Inferno, é vivido por Harvey Keitel, famoso por suas diversas colaborações com Martin Scorsese.

Rodney Dangerfield (Assassinos Por Natureza) vive Lucifer, o pai de Satã e avô de Nicky, Adrian e Cassius, criador do Inferno.

Patricia Arquette (The Act) interpreta Valerie Veran, uma estudante de design que cria uma grande conexão com Nicky.

Reese Witherspoon (Big Little Lies, Legalmente Loira), vive Holly, o anjo que é a mãe de Nicky.

O elenco principal de Um Diabo Diferente é completado por Robert Smigel (Hotel Transilvânia), Allen Covert (O Paizão), Jonathan Loughran (Kill Bill 2), Peter Dante (Gente Grande), Blake Clark (Toy Story 3) e Kevin Nealon (Weeds).

Little Nicky – Um Diabo Diferente também conta com participações especiais de Lewis Arquette, John Farley, Clint Howard, Jon Lovitz, Rob Schneider, John Witherspoon e Carl Weathers, além do apresentador Regis Philbin, do atleta Dan Marino e do rockstar Ozzy Osbourne.

Com Adam Sandler, Little Nicky – Um Diabo Diferente está disponível na Netflix.