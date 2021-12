Filme dramático da Netflix, Azul Cobalto tem triângulo amoroso com irmão e irmã

Um dos principais trunfos da Netflix é o fato da plataforma oferecer aos assinantes filmes e séries do mundo inteiro. Entre o público internacional, produções indianas fazem muito sucesso. Recentemente, o streaming celebrou a estreia de Azul Cobalto, um interessante longa com um triângulo amoroso de irmão e irmã em sua trama.

Azul Cobalto se baseia no romance homônimo criado por Sachin Kundalkar. O autor, conhecido por obras como Nirop e Gandha é também o diretor e roteirista do longa.

O filme faz um ótimo trabalho em adaptar a trama do livro, mas até o momento, está dividindo a opinião dos críticos e do público da Netflix.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco e estreia de Azul Cobalto na Netflix; confira.

Conheça Azul Cobalto na Netflix

“Um aspirante a escritor e sua irmã se apaixonaram pelo enigmático inquilino da casa, e as consequências desses amores vão abalar as estruturas da família”, afirma a sinopse de Azul Cobalto divulgada pela Netflix.

O longa acompanha a história de um irmão e uma irmã que acabam se apaixonando pelo mesmo homem – um misterioso estranho que aluga um quarto na casa da família.

Além de mostrar como surgem os sentimentos dos irmãos, o filme aborda como a vida familiar é destruída pela revelação e pelo desenvolvimento do triângulo amoroso.

Azul Cobalto é ambientado em meados dos anos 90, e aborda temas importantes como o amor incompreendido e a visão das relações LGBTQ+ na Índia.

O longa chegou ao catálogo da Netflix em dezembro, como parte da iniciativa da plataforma em expandir sua atuação pela Índia e outros países da região.

“Diferente de outros streamings, o nosso plano sempre foi ter filmes originais na Netflix. Sempre tivemos um entendimento único sobre o quanto os indianos gostam de filmes”, afirmou Srishti Arya, ex-diretor de produções internacionais da Netflix India em uma entrevista ao site Live Mint.

A Índia é um dos mercados internacionais mais visados pela Netflix. Monika Shergill, a vice-presidente de conteúdo da plataforma no país, apontou que 80% dos assinantes indianos do streaming escolheram assistir pelo menos um filme nacional em cada semana.

De acordo com o site Get India News, assinantes já estão comparando Azul Cobalto com Me Chame Pelo Seu Nome, popular romance LGBTQ+ protagonizado por Timothée Chalamet e Armie Hammer.

O elenco de Azul Cobalto é formado inteiramente por atores indianos, e conta com Neelay Mehendale e Anjali Sivaraman como o irmão e a irmã e Prateik Babbar como o homem disputado pelos dois.

Também integram o elenco de Azul Cobalto atores como Poornima Indrajith, Geetanjali Kulkarni, Shishir Sharma e Anant Vijay.

Azul Cobalto estreou na Netflix em 4 de dezembro de 2021. Veja abaixo o trailer do longa.