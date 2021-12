Filme explosivo de ação com astro sumido de CSI chega na Netflix

Se você gosta de filmes de ação, O Resgate: O Dia da Redenção é uma ótima sugestão. O longa eletrizante acaba de chegar ao catálogo brasileiro da Netflix, com uma trama interessante e repleta de reviravoltas, protagonizada por um astro de CSI – há muito afastado do cinema e da TV. Veja abaixo tudo sobre a história e o elenco do longa.

O Resgate: O Dia da Redenção tem Gary Dourdan no papel principal e Hicham Haji no posto de diretor e roteirista. O longa estreou originalmente nos Estados Unidos em janeiro de 2021, e agora, finalmente chega à Netflix.

Embora tenha tudo para conquistar os fãs de ação na plataforma, o filme falhou em conquistar a crítica especializada e o público americano.

O filme garantiu apenas 14% de aprovação no Rotten Tomatoes. Por outro lado, O Resgate tem a nota máxima em pelo menos 77% das avaliações do IMDB – o que é, no mínimo, estranho.

Conheça a trama de O Resgate: O Dia da Redenção

O Resgate: O Dia da Redenção é um tradicional filme de ação, que utiliza alguns dos principais elementos do gênero em uma história pouco inovadora – mas realmente eletrizante.

A trama do longa acompanha a história de Brad Paxton, um capitão dos Fuzileiros Navais Americanos que sofre com estresse pós-traumático após servir na Guerra da Síria.

Brad é o marido de Kate, uma influente arqueóloga que viaja à Argélia em busca de uma cidade perdida.

Ao chegar às fronteiras do país, Kate é sequestrada por um grupo de terroristas marroquinos, que pede 10 milhões de dólares como resgate.

Brad, então, embarca em uma perigosa missão para salvar a esposa. Em uma jornada contra o tempo, o protagonista enfrenta o maior desafio de sua vida: resgatar seu grande amor antes que seja tarde demais.

Astro de CSI e o elenco de O Resgate

Como já citamos, o elenco de O Resgate é comandado por Gary Dourdan no papel de Brad Paxton.

Você provavelmente conhece o ator por sua performance como o detetive Warwick Brown na série CSI: Investigação Criminal.

Dourdan fez parte do elenco da série por 8 temporadas, entre 2000 e 2008. Após alguns anos afastado do cinema, o ator retorna em O Resgate.

Serinda Swan, de séries como Smallville e Feud, vive Kate, a esposa de Brad, sequestrada por um violento grupo terrorista.

Andy García (Os Intocáveis, O Poderoso Chefão 3) é o Embaixador Williams, que também se envolve na jornada de Brad.

O elenco de O Resgate: O Dia da Redenção conta também com Brice Bexter (Green Zone), Ernie Hudson (Os Caça-Fantasmas), Martin Donovan (Tenet), Robert Knepper (Prison Break) e Samy Naceri (The Code).

O Resgate: O Dia da Redenção já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix; veja abaixo o trailer.