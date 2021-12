Filme fracassado de Robert Downey Jr dá a volta por cima na Netflix

Dolittle foi o primeiro filme de Robert Downey Jr após deixar o papel de Homem de Ferro na Marvel em Vingadores: Ultimato. Porém, o longa foi um fracasso comercial e de crítica, conseguindo se recuperar apenas agora na Netflix ao redor do mundo – no Brasil, o longa está no Amazon Prime Video.

O longa tentou reimaginar a popular história de Dolittle, o médico que conversa com animais. Mas, nesse caso, Robert Downey Jr foi viver uma versão do personagem na antiguidade.

A produção não agradou a crítica de forma alguma. Com 237 análises, o Rotten Tomatoes marca uma nota de apenas 14%.

“Dolittle pode divertir o público mais jovem, mas eles merecem mais do que a história confusa e a adaptação comum”, afirma a análise da crítica no site.

O mesmo fracasso foi visto na bilheteria. Com US$ 175 milhões de orçamento, o filme fez apenas US$ 251 milhões de bilheteria, o que gerou prejuízo – os valores de marketing e outros acordos não são incluídos no orçamento. Sendo assim, o longa deu quase US$ 100 milhões de prejuízo, uma vez que a marca para sair do vermelho era de US$ 350 milhões.

Apesar de todo esse histórico, o filme estrelado por Robert Downey Jr parece dar certo no streaming. O Flix Patrol mostra que o filme chegou a estar entre os 30 mais assistidos do mundo na Netflix em dezembro de 2021.

Isso levando em conta que Dolittle pode estar em diferentes serviços em outros países. Como citado, no Brasil o longa com o astro de Homem de Ferro está no Amazon Prime Video e não na Netflix.

O que explica a audiência é que o público parece se divertir com o filme. No Rotten Tomatoes, a nota dos espectadores é bem diferente da crítica – com o longa chegando a 76%.

Mais sobre Dolittle

Na versão internacional, Robert Downey Jr tentou reunir um grande elenco de vozes para trabalhar com ele em Dolittle. Há atores como Tom Holland, o Homem-Aranha da Marvel, e Rami Malek fazendo participações.

Mas, na época de chegada no cinema, parece que nem isso chegou a atrair o público.

“Após perder a esposa sete anos mais cedo, o excêntrico Dr. John Dolittle, famoso doutor e veterinário da Rainha Vitória da Inglaterra, deixa a Mansão Dolittle apenas com os animais exóticos para companhia dele.

Mas, quando a jovem rainha (Jessie Buckley) adoece gravemente, um relutante Dolittle é forçado a navegar em uma aventura épica para uma mística ilha em busca da cura, reconquistando a sagacidade e coragem, ao mesmo tempo que cruza por antigos adversários e descobre criaturas maravilhosas.

O Doutor tem na viagem a companhia de um esperto aprendiz (Harry Collett) e um grupo de amigos animais, incluindo um gorila ansioso (Rami Malek), uma pata entusiasmada inteligente (Octavia Spencer), uma dupla briguenta de avestruzes cínicos (Kumail Nanjiani), um otimista urso polar (John Cena) e uma forte papagaia (Emma Thompson), que serve como a principal conselheira de Dolittle”, diz a sinopse.

A direção é de Stephen Gaghan. O cineasta também fica com o roteiro.

Dolittle, estrelado por Robert Downey Jr, está disponível no Amazon Prime Video no Brasil.