Filme odiado pelo público tem a cena de sexo mais bizarra da Netflix

O filme de suspense psicológico Dois conseguiu tirar muitas reações do público na Netflix, sendo principalmente odiado. Mas, algo não tem comparação: o longa tem a cena mais bizarra de sexo da plataforma de streaming.

A Netflix já mostrou que não coloca tantos limites para produções próprias. Assim, cineastas podem ir até alguns extremos em diversos temas, como parece acontecer nesse filme de suspense.

Dois traz uma trama perturbadora de duas pessoas estranhas que acordam grudadas cirurgicamente. Ao mesmo tempo que se adaptam, elas também precisam descobrir quem fez isso.

Porém, o filme da Netflix vai um pouco mais além nessa relação. Em certo momento do filme, os personagens Sara e David acabam fazendo sexo.

Por mais que aconteça no escuro, a cena levanta muitas questões, o que começa o traço bizarro dela. Sara e David fazem isso porque acham que o sequestrador é o marido dela. Assim, uma tentativa de conseguir respostas é chegar ao ato.

Porém, como apontado pelo site Decider, como isso seria possível na história? Até então, os personagens de Dois sentiam qualquer dor em movimentos leves, mas parecem ter conseguido fazer atos básicos.

Para piorar a situação e deixar tudo mais perturbador, Sara e David descobrem em seguida que eram gêmeos siameses. Quando separados, os dois foram colocados para adoção e se reencontram agora.

Com todas informações perturbadoras, Dois consegue ter a cena de sexo mais bizarra da Netflix.

Mais sobre Dois, que está disponível na Netflix

“Dois estranhos descobrem, ao acordar, que foram unidos cirurgicamente. E ficam ainda mais chocados quando descobrem quem está por trás desse suplício”, afirma a sinopse do filme divulgada pela Netflix.

O longa espanhol acompanha a história de David e Sara, dois estranhos que acordam unidos cirurgicamente pelo abdômen.

Sem saber como foram parar no misterioso quarto onde se encontram, os protagonistas precisam ligar os pontos para descobrir o que aconteceu – e como eles acabaram nesse verdadeiro inferno.

Mas no decorrer da história, David e Sara começam a desconfiar um do outro. A dupla deve deixar as diferenças de lado para sobreviver – antes que seja tarde demais.

Uma crítica da revista Variety, publicada quando a Netflix ainda nem havia adquirido os direitos de transmissão do longa, afirma que Dois é um “thriller repleto de suspense”.

“O filme também mistura uma boa dose de terror com toques de comédia”, comentou a publicação.

O elenco de Dois é formado basicamente por Marina Gatell como Sara e Pablo Derqui como David.

Marina é conhecida principalmente por performances em produções como Born King e Pequenas Cinzas.

Já Pablo é famoso por interpretar Ángel no filme de terror Os Olhos de Júlia, produzido por Guillermo del Toro.

O elenco de Dois também conta com participações especiais de Esteban Galilea, Anna Chincho Serrano e Kandido Uranga.

Comparações entre Dois e o bizarro Centopeia Humana são basicamente inevitáveis. Ambos os filmes acompanham histórias de pessoas unidas cirurgicamente contra a vontade.

Mas Dois aborda essa premissa de uma maneira bem mais interessante e sensível, sem apelar para os clichês de Centopeia Humana e o alto nível de violência do longa.

Dois, popular filme de suspense psicológico, está na Netflix.