Filme picante da Netflix, Se Organizar Direitinho mistura sexo e humor

2021 já pode ser chamado de “o ano do sexo” na Netflix. Desde janeiro, a plataforma tem comprovado o potencial das produções eróticas, como a série Sex/Life e muitos filmes picantes. Um desses filmes é Se Organizar Direitinho, longa espanhol que mistura o sexo com uma boa dose de humor.

Lançado originalmente com o título de Donde Caben Dos (Onde Cabem Dois), a versão brasileira de Se Organizar Direitinho usa em seu título um famoso meme com os dizeres “se organizar direitinho, todo mundo transa”.

O filme ainda não conta com nota ou consenso crítico no Rotten Tomatoes, mas o público parece ter gostado muito do longa. 72% dos usuários do Google aprovaram a trama, e no IMDB, Se Organizar Direitinho garantiu a nota 5.2.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco, cenas eróticas e estreia de Se Organizar Direitinho na Netflix; veja.

A trama de Se Organizar Direitinho na Netflix

“Ao longo de uma noite de sexo e possibilidades, cinco histórias divertidas se entrelaçam. Nada sai como planejado, mas todos conseguem o que querem”, afirma a sinopse de Se Organizar Direitinho na Netflix.

O filme acompanha a jornada de uma série de casais que topam tudo em um clube de swing – ou seja, troca de casais.

Nesse local picante, as regras sociais, preconceitos e grilos são deixados na porta. Dentro do clube, tudo é possível.

A trama de Se Organizar Direitinho se passa em uma única noite, na qual casais bastante diferentes vivem situações hilárias, confusas e desconcertantes.

Porém, para alguns dos envolvidos, separar o sexo dos sentimentos se prova algo bem mais difícil do que se pensa.

Quem está no elenco de Se Organizar Direitinho?

Se Organizar Direitinho é uma produção de Paco Caballero, protagonizada por um impressionante elenco de astros espanhóis.

Os personagens masculinos do filme são interpretados por Ernesto Alterio (O Quarto Passageiro), Raúl Arévalo (Dor e Glória), Luis Callejo (Bajocero), Álvaro Cervantes (Adú), Adrià Collado (Cenizas), Carlos Cuevas (Merlí), Miki Esparbé (Mal Nascidos) e Ricardo Gómez (Mía e Moy).

Já as mulheres dos casais são vividas por Anna Castillo (La Llamada), Pilar Castro (Julieta), Ángela Cervantes (Girlfriends), Verónica Echegui (Explota Explota), María León (Casa das Flores) e Melina Matthews (Panzer).

O elenco do longa é completado por Ana Milán (Toy Story 3) como a Anfitriã do Clube de Swing.

As cenas do filme são realmente picantes?

Como a própria premissa do filme indica, Se Organizar Direitinho conta com muitas cenas eróticas, mas todas elas ambientadas em um cenário de bom humor e irreverência.

Ao conferir o trailer do filme abaixo, assinantes da Netflix podem conferir um gostinho das cenas de sexo do longa espanhol.

O teaser revela cenas envolvendo brinquedos eróticos, orgias, sexo em público e casais dos mais diversos tipos.

Ou seja, o longa espanhol conta com cenas de sexo para todos os gostos – até mesmo para os fãs de sadomasoquismo e fetiches.

Estreia e trailer de Se Organizar Direitinho na Netflix

Se Organizar Direitinho já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Veja abaixo o trailer oficial de Se Organizar Direitinho na Netflix.