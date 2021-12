Filme que deixou Jeremy Renner com braços quebrados na vida real faz sucesso no HBO Max

Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro, já fez diversos filmes de ação, como Missão Impossível, SWAT, os filmes da Marvel, dentre outros. Mas foi em uma comédia que ele acabou quebrando os dois braços.

Em Te Peguei, o astro de Vingadores acabou caindo das escadas e quebrou ambos os braços. Ao invés de atrasar as gravações, ele seguiu as filmagens com os braços imobilizados e os gessos foram removidos na pós-produção.

Atualmente, o filme de comédia está fazendo muito sucesso no HBO Max, estando dentre os 15 mais assistidos na plataforma de streaming da Warner.

No momento da publicação desta matéria, Te Peguei se encontra na 12ª posição, conforme o FlixPatrol, que leva em conta as métricas globais dos serviços de streaming.

Isso prova como filmes que não se saíram tão bem na bilheteria podem encontrar uma segunda chance no streaming.

Mais sobre Te Peguei

“Um grupo de antigos colegas de escola organiza um elaborado jogo anual de pique-pega, que exige que alguns percorram o país”, diz a sinopse do filme.

A direção de Te Peguei é de Jeff Tomsic, com roteiro de Rob McKittrick, de A Hora do Rango, e Mark Steilen, que já escreveu episódios de Shameless.

Além de Jeremy Renner, o elenco de Te Peguei conta com Ed Helms, Lil Rel Howery, Jon Hamm, Annabelle Wallis, Jake Johnson, Isla Fisher e Hannibal Buress.

O filme não foi muito bem recebido pela crítica, acumulando apenas 56% de aprovação no Rotten Tomatoes, mesma porcentagem de aprovação da audiência.

Te Peguei está disponível no HBO Max.