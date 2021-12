Filme que lembra 13 Reasons Why vai deixar fãs desidratados na Netflix

13 Reasons Why foi, por muito tempo, uma das séries dramáticas mais populares da Netflix. Como a produção chegou ao fim em 2020, fãs buscam por filmes parecidos na plataforma. Esse público tem tudo para curtir A Fita Cassete, um longa com trama bastante similar à do drama teen – mas com um tom bem mais leve e divertido. Explicamos abaixo tudo sobre a história e o elenco do filme; confira.

A Fita Cassete, lançada com o título original de “Mixtape”, é uma comédia dirigida por Valerie Weiss, a partir do roteiro de Stacey Menear e Alice Wu.

O filme é uma produção original da Netflix, e aborda conceitos interessantes como nostalgia, vida familiar, diferenças geracionais e o processo de amadurecimento.

Como acaba de chegar ao catálogo da Netflix, o filme ainda não tem nota no Rotten Tomatoes. Mas a crítica especializada parece ter aprovado a trama e a mensagem do longa.

“Em 1999, a jovem Beverly encontra uma fita quebrada gravada pelos pais falecidos. Então ela vai atrás das músicas – e aprende mais sobre a mãe e o pai”, afirma a sinopse divulgada pela Netflix.

O longa leva os espectadores em uma viagem estética direto para os anos 90, e aposta pesado na nostalgia do público para a criação de uma trama divertida e, ao mesmo tempo, emocionante.

A Fita Cassete acompanha a história de Beverly, uma garota tímida e desajeitada que acredita que a única maneira de conhecer os pais – que morreram quando ela tinha apenas dois anos – é por meio de uma fita cassete quebrada que eles deixaram para trás.

Beverly faz de tudo para consertar a fita, e nessa jornada, descobre vários segredos de família.

A protagonista também passa a conhecer melhor a personalidade dos pais e todo o amor que eles nutriam por ela.

Ou seja, A Fita Cassete é basicamente uma versão otimista e alegre de 13 Reasons Why. Na série, as fitas deixadas por Hannah Baker servem para explicar seu suicídio. Já no novo filme da Netflix, elas ajudam Beverly a se conectar com os pais falecidos.

“Mixtape parece, ao mesmo tempo, familiar e inédito. O filme surpreende graças à sua história séria e mensagens centrais de família e luto, que tocam os espectadores de todas as idades”, afirma o site Screen Rant sobre a produção.

O filme é protagonizado pela atriz-mirim Gemma Brooke Allen (Kate) como Beverly Moody.

Julie Bowen, de Modern Family, e Jackson Rathbone, da Saga Crepúsculo, vivem Gail e Wes, os pais falecidos de Beverly.

Nicky e Ellen, as melhores amigas de Beverly, são interpretadas por Olga Petsa e Audrey Hsieh, respectivamente.

Nick Thune, de Venom e A Possessão de Hannah Grace, vive Anti, o dono de uma loja de discos e fitas.

A Fita Cassete já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix; veja abaixo o trailer oficial.