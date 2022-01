Filmes da Netflix para começar o 2022 com a maior alegria

Para começar 2022 com o pé-direito, nada melhor do que fazer uma maratona de filmes divertidos na Netflix! A plataforma conta com longas para todos os gostos, e nessa época de fim de ano, muita gente busca por produções que divertem, fazem rir e esquentam o coração.

Você sabia que filmes de comédia fazem bem à saúde? Ao assistir longas do gênero – ou qualquer outro conteúdo que faça rir e traga emoções positivas – espectadores aliviam o estresse, reduzem a pressão sanguínea, relaxam os músculos e estimulam o cérebro.

O ato de dar risadas também emagrece: é possível gastar calorias apenas movimentando os músculos do rosto e aproveitando a endorfina liberada pelo riso.

Listamos os 7 melhores filmes da Netflix para você entrar em 2022 com a maior alegria; confira abaixo.

De Repente 30 chegou recentemente ao catálogo brasileiro da Netflix, e já figura no Top 10 da plataforma. Com Jennifer Garner no papel principal, o longa aposta pesado na nostalgia e traz importantes lições de vida aos espectadores. De Repente 30 acompanha a história de Jenna Kirk, uma garota de 13 anos que faz um desejo no aniversário e acorda no outro dia com 30 anos. Mas em meio aos dramas da vida adulta, a protagonista descobre que amadurecer não é tão bom como pensava. O filme tem Jennifer Garner no papel principal e elenco com Mark Ruffalo e Judy Greer.

Se você deseja passar as festas de fim de ano curtindo comédias românticas natalinas, Um Crush Para o Natal é uma ótima opção. O longa conta a história de Peter, um jovem que pede para o melhor amigo fingir ser seu namorado em uma festa de natal. No entanto, os planos mudam e sentimentos surgem quando a família do protagonista tenta bancar o cupido. Hilário e emocionante, o longa conta com Michael Urie e Philemon Chambers nos papéis principais, além de performances muito divertidas de Kathy Najimy e Jennifer Coolidge.

A Fuga das Galinhas é um expoente perfeito de um estilo de filmagem que quase não existe mais: o stop-motion, no qual os personagens são criados em massinha de modelar e animados quadro-a-quadro. No filme, um bando de galinhas – liderado pela intrépida Ginger – tenta escapar de uma fazenda antes de virar recheio de tortas. As divertidas galináceas contam com a ajuda do galo voador Rocky e de diversos outros personagens hilários. Além de divertir a família inteira, o longa também traz uma importante mensagem sobre o poder da cooperação.

A Escolha Perfeita mistura como ninguém comédia, romance e elementos musicais, tudo em uma trama moderna e repleta de reviravoltas. O longa acompanha a história da rivalidade entre dois grupos de dois grupos de canto a capella na Universidade Barden – as garotas do Barden Bellas e os caras do Treblemakers. Tudo muda com a chegada da protagonista Becca, interpretada por Anna Kendrick, que promove uma reforma nas Bellas e se torna o principal trunfo do coral em uma importante competição musical.

Com uma trama icônica repleta de momentos hilários, além de uma sensibilidade perfeita para deixar o coração quentinho, Matilda é garantia de diversão para toda a família. Lançado originalmente em 1996, o longa é baseado no livro homônimo de Roald Dahl, e acompanha a história de uma inteligente garotinha que descobre ter poderes mágicos. Além da excelente Mara Wilson no papel principal, o filme conta também com ótimas performances de Danny DeVito, Rhea Perlman e Pam Ferris.

Mãe e Muito Mais acompanha a história de três amigas de longa data que viajam juntas para Nova York com o objetivo de se reconectarem com os filhos adultos. A premissa é bastante simples, e aborda de forma divertida conceitos importantes como a maternidade, a maturidade e as vidas amorosas de mulheres mais velhas. O longa é ancorado por ótimas performances de Patricia Arquette, Angela Bassett e Felicity Huffman como o trio de protagonistas.

Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars

Quando Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars foi anunciado pela Netflix, muita gente achou que o longa seria apenas mais um besteirol na filmografia de Will Ferrell. Mas ao chegar à plataforma, o filme surpreendeu por alternar a comédia com momentos emocionantes e uma bonita mensagem. A história começa quando os cantores desconhecidos Lars e Sigrit recebem a oportunidade de representar seu país na competição musical mais icônica da Europa. Interpretados por Ferrell e Rachel McAdams, os protagonistas finalmente têm a chance de provar que há sonhos pelos quais vale a pena lutar.