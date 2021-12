Final macabro para personagem esquecido de Titanic é revelado

Titanic marca a história de Jack e Rose, de Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Mas, o clássico filme conta com outros personagens importantes, mesmo que acabem esquecidos pelo tempo.

Um deles é Fabrizio, interpretato por Danny Nucci. O personagem aparece como o melhor amigo italiano de Jack.

Os dois conseguem entrar no Titanic ao pegarem ingressos cinco minutos antes do embarque. Assim como outros personagens, Fabrizio morre no filme clássico.

Porém, a morte dele seria bem mais trágica no filme de James Cameron. Originalmente, Fabrizio morreu quando uma parte do navio cai em cima de passageiros que já estavam na água.

Mas, o outro plano seria ter Fabrizio conseguindo escapar do Titanic com um bote salva-vidas. A felicidade não duraria muito, uma vez que Cal, o maligno ex-noivo de Rose, o atacaria uma pá de remo, matando o melhor amigo de Jack.

Kate Winslet chocou Leonardo DiCaprio no 1º dia em Titanic

Uma das cenas mais icônica de Titanic é quando Jack pinta Rose como uma das garotas francesas dele. A cena ocorre no meio do filme, mas ela foi gravada no primeiro dia de filmagens. Para quebrar o gela, Kate Winslet chocou Leonardo DiCaprio.

Obviamente, a cena deixaria os dois desconfortáveis, tendo em vista que não trabalharam juntos previamente. WInslet, no entanto, teve uma ideia.

No livro oficial dos bastidores do filme, Leonardo DiCaprio revelou que ela mostrou os seios dela repentinamente para ele, fora de cena.

“Ela não teve vergonha disso”, lembrou DiCaprio. “Ela queria quebrar o gelo um pouco antes, então ela me mostrou os seios. Eu não estava preparado para isso. Fiquei muito confortável depois disso”.

A experiência em Titanic criou uma grande amizade entre os dois e eles permanecem próximos até hoje, conforme revelou Kate Winslet (via The Things).

“Nós nos pegamos dizendo um ao outro: ‘Você pode imaginar se o mundo realmente conhecesse as coisas estúpidas que dizemos?’ Não vou lhe dizer sobre o que realmente conversamos, mas sim, somos muito, muito próximos, e às vezes citamos frases de Titanic, porque só nós podemos, e achamos isso muito engraçado”.

Titanic pode ser assistido no Star+.

