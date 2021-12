Físico de Robert Pattinson como Batman choca os fãs

O novo trailer de The Batman trouxe uma cena com Robert Pattinson sem camisa. O físico do ator surpreendeu os fãs.

O astro não está tão magro quanto se imaginava para o papel. Na verdade, alguns internautas acreditam que é o físico certo para um Batman mais atlético, uma ideia que se encaixa com a proposta do diretor Matt Reeves.

Batman teve muitas versões nas histórias em quadrinhos. Enquanto algumas são muito robustas, como a de O Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, outras têm um visual mais esguio e atlético, com o design de Neal Adams para o personagem sendo um bom exemplo.

Com 1,85 m de altura, o Batman de Robert Pattinson parece se encaixar nesse segundo caso. Aliás, o diretor Matt Reeves revelou que os antigos quadrinhos desenhados por Neal Adams serviram como parte da inspiração para o novo longa-metragem.

Confira abaixo algumas reações de fãs no Twitter ao físico de Robert Pattinson no novo trailer de The Batman.

Novo Batman está chegando

The Batman é um futuro filme de ação e suspense baseado nos quadrinhos da DC Comics.

Produzido pela DC Filmes e 6th & Idaho, e programado para distribuição pela Warner Bros. Pictures, é um reboot da franquia do Batman e acontece na Terra-2, sem conexão com o DCEU.

O filme é dirigido por Matt Reeves, que escreveu o roteiro com Peter Craig, e é estrelado por Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman, ao lado de Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.

Situado em seu segundo ano de luta contra o crime, o filme mostra Batman descobrindo as raízes da corrupção em Gotham City enquanto enfrenta um assassino em série conhecido como Charada.

É esperado que The Batman seja o começo de uma nova trilogia na DC. Além disso, será o início de um universo compartilhado de personagens de Gotham.

Uma série da polícia de Gotham está em desenvolvimento, e o Pinguim de Colin Farrell também terá seu próprio seriado. É possível que mais projetos derivados sejam anunciados em breve.

The Batman estreia em 4 de março de 2022.