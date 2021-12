Fora da Marvel e DC, filme com herói de Vin Diesel está no Prime Video

Vin Diesel é um dos atores mais queridos da atualidade, graças à sua performance como Dom Toretto na franquia Velozes e Furiosos. Embora duble Groot nos filmes da Marvel, o ator também interpreta outro herói em um projeto completamente diferente. O astro é o protagonista do longa Bloodshot, que acaba de chegar ao catálogo do Amazon Prime Video.

Lançado originalmente em 2020, Bloodshot é baseado no personagem homônimo das HQs da Valiant. O filme foi criado como o primeiro capítulo de uma franquia ambientada dentro do Universo Valiant de Quadrinhos.

Bloodshot tem direção de David S. F. Wilson e roteiro de Jeff Wadlow e Eric Heisserer, a partir de uma história criada por Wadlow. Além de interpretar o protagonista, Vin Diesel é também um dos produtores-executivos.

O filme é perfeito para uma sessão de fim de semana, e se você deseja assisti-lo, confira abaixo tudo sobre sua trama e elenco – sem spoilers.

A eletrizante trama de Bloodshot

A premissa de Bloodshot é bastante simples. O filme acompanha a história de Ray Garrison, um homem que aparentemente morre e presencia a morte da esposa, sendo salvo em seguida pela corporação RST.

Ressuscitado por um time de cientistas, o corpo de Ray é aprimorado com implantes tecnológicos e o protagonista se torna uma máquina de matar com habilidades super-humanas – Bloodshot.

Após ser “salvo” pela RST, o personagem de Vin Diesel ganha a missão de eliminar os inimigos da corporação.

No entanto, após treinar com super-soldados, Ray recupera parte de suas memórias e se lembra do homem que matou sua mulher.

Em busca de vingança, Bloodshot escapa das amarras da RST, e em sua jornada violenta, acaba se envolvendo em uma enorme conspiração e teia de mentiras.

Vin Diesel e o elenco de Bloodshot

Como já citamos, Vin Diesel interpreta Ray Garrison, o protagonista de Bloodshot. O ator deve reprisar sua performance caso o filme realmente ganhe continuações.

Eiza González, de filmes como Eu Me Importo, Godzilla vs. Kong e Velozes e Furiosos 9, vive KT, uma ex-fuzileira naval também “salva” pela RST.

Sam Heughan, o Jamie de Outlander, é Jimmy Dalton, outro super-soldado da corporação tecnológica.

Toby Kebbell (Black Mirror) interpreta Martin Axe, o líder de um perigoso grupo de mercenários, responsável pela “morte” de Ray e sua esposa.

Talulah Riley (Westworld) vive Gina Garrison, a esposa de Bloodshot, assassinada no começo do filme.

Guy Pearce (Homem de Ferro 3) é o Dr. Emil Harting, líder dos sinistros experimentos científicos da organização RST.

O elenco de Bloodshot é completado por Lamorne Morris (Jumanji), Jóhannes Haukur Jóhannesson (Game of Thrones), Alex Hernandez (UnReal) e Siddharth Dhananjay (Undone).

Estreia e trailer de Bloodshot

Fãs de ação podem comemorar: Bloodshot já está disponível no catálogo brasileiro do Amazon Prime Video.

Veja abaixo o trailer legendado de Bloodshot, com Vin Diesel no papel principal.