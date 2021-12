Fora da Netflix, novo especial do Porta dos Fundos leva Jesus ao prostíbulo

Após lançamentos de especiais na Netflix, o Porta dos Fundos vai trazer a produção de Natal ao Paramount+. No dia 15 de dezembro, a animação Te Prego Lá Fora chega no streaming, com Jesus visitando até um prostíbulo.

Novamente, o Porta dos Fundos coloca personagens bíblicos em situações inesperados e satirizadas. No especial de 2021, o tema geral do especial de Natal é a adolescência, sendo refletida e vivenciada por Jesus.

Parte da animação deve acompanhar Jesus na escola. A versão do Porta dos Fundos não vai querer contar para ninguém que é o Messias.

A voz de Jesus nesse novo especial de Natal é de Rafael Portugal. O humorista ficou em alta após ganhar um quadro no Big Brother Brasil.

Antes, o Porta dos Fundos teve dois especiais de Natal na Netflix. O último na plataforma, A Primeira Tentação de Cristo, trouxe o aniversário de 30 anos de Jesus, em que ele se assumiu homossexual para família.

Em 2020, o especial de Natal também ficou fora da Netflix. Teocracia em Vertigem chegou ao YouTube.

Confira abaixo o teaser e o anúncio de Te Prego Lá Fora, que chega no Paramount+ em 15 de dezembro.

VAI TER ESPECIAL DE NATAL SIM E VAI SER ANIMADO! Te Prego Lá Fora estreia dia 15/12 no @paramountplusbr e vai falar sobre uma coisa bem barra-pesada que todo mundo, até Jesus, viveu: a adolescência. Quem perder, vai repetir 2021! #TePregoLáFora pic.twitter.com/ntqDwCoNd0 — Porta dos Fundos (@portadosfundos) December 6, 2021

Porta dos Fundos também está com filme no Prime Video

O Porta dos Fundos lançou no Amazon Prime Video o filme Peçanha Contra o Animal. O longa de humor traz o popular personagem do grupo caçando um serial killer, apelidado de Animal.

Essa história se passa em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Antonio Tabet aparece como Peçanha, conhecido como o policial politicamente incorreto do Porta dos Fundos.

Com nomes da TV nacional e outros conhecidos do próprio grupo, o elenco traz Pedro Benevides, Fábio de Luca, Rafael Portugal, Evelyn Castro, Estevam Nabote, Gabriel Totoro, Joel Vieira, Thati Lopes, Rafael Infante, Noemia Oliveira, Valesca Popozuda e Serjão Loroza.

A direção é de Vinicius Videla. O roteiro, enquanto isso, fica com o próprio protagonista de Peçanha Contra o Animal.

No filme lançado no Amazon Prime Video, os fãs podem esperar o humor característico do Porta dos Fundos.

“Os jornais sensacionalistas começam a repercutir os assassinatos em série na cidade de Nova Iguaçu, baixada fluminense.

Com a missão de encontrar o primeiro serial killer da cidade, o bruto, estúpido e hilário sargento-tenente-major Peçanha e seus colegas da incorreta delegacia de Nova Iguaçu não pouparão métodos não convencionais para tentar segurar o emprego e prender o Animal. Uma missão que pode custar caro demais porque todos são suspeitos”, afirma a sinopse oficial de Peçanha Contra o Animal.

Peçanha Contra o Animal, do Porta dos Fundos, está no Amazon Prime Video.