Gal Gadot e atriz de Sex Education rivalizam em trailer de filme “amaldiçoado”

O 20th Century Studios divulgou o trailer de Morte no Nilo, filme baseado no clássico de Agatha Christie, que teve o lançamento adiado algumas vezes, além de contar com elenco polêmico.

Diversos integrantes do elenco da obra envolveram-se em controvérsias ou tiveram fortes alegações feitas contra eles. Como é o caso de Armie Hammer, Gal Gadot e Letitia Wright.

Hammer foi acusado de assédio sexual e de canibalismo, Gadot fez comentários controversos sobre o conflito Palestina x Israel. Já Letitia Wright, também conhecida por Pantera Negra, já compartilhou vídeos duvidando sobre as vacinas contra COVID-19, além de conterem transfobia neles.

Além disso, Wright supostamente se recusou a tomar a vacina, mas essa informação não chegou a ser confirmada.

Com isso, alguns passaram a ver o filme como “amaldiçoado”, também por conta dos atrasos ocasionados pela pandemia do novo coronavírus.

Veja o trailer, abaixo.

Todo passageiro tem um motivo. Assista ao novo trailer de #MorteNoNilo, 10 de fevereiro exclusivo nos cinemas. pic.twitter.com/iBK5uPo0jq — 20th Century Studios Brasil (@20thcenturyBR) December 21, 2021

Morte no Nilo chega em 2022 nos cinemas

Assim como seu predecessor Assassinato no Expresso do Oriente, Morte no Nilo será adaptado para o cinema e protagonizado por Kenneth Branagh. Junto dele também estão Gal Gadot, a Mulher-Maravilha, e Emma Mackey, de Sex Education, da Netflix.

Morte no Nilo mostra o detetive Hercule Poirot (Kenneth Branagh, também diretor do filme) aproveitando um luxuoso cruzeiro pelo Rio Nilo, no Egito, quando uma herdeira é morta a bordo.

O livro que inspira o filme já foi adaptado aos cinemas em 1978, com elenco que incluía Peter Ustinov, Mia Farrow, Bette Davis e Jane Birkin.

Armie Hammer (Me Chame Pelo Seu Nome), Jodie Comer (Killing Eve), Letitia Wright (Pantera Negra) e Tom Bateman também estão no elenco do novo filme.

A direção fica a cargo do próprio Kenneth Branagh, com roteiro de Michael Green, adaptado do clássico de Agatha Christie.

Morte no Nilo tem estreia para 10 de fevereiro de 2022. O primeiro filme pode ser visto no Star+.

