Ghostface aparece em pôster sangrento do novo Pânico

Foi divulgado um novo pôster sangrento de Pânico, ou Pânico 5, como os fãs gostam de chamar.

O pôster dá destaque ao assassino Ghostface, enquanto também apresenta um estilo clássico muito conhecido de antigos longas de terror.

Confira o novo pôster de Pânico abaixo.

Novo Pânico está chegando

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, de Casamento Sangrento, são os diretores do novo Pânico.

O roteiro foi desenvolvido por James Vanderbilt (Zodíaco) e Guy Busick (Castle Rock).

O criador da franquia, Kevin Williamson, não teve participação ativa no desenvolvimento do novo longa. No entanto, ele volta como produtor executivo.

Leia abaixo uma sinopse do novo Pânico.

“Vinte e cinco anos após uma série de assassinatos brutais chocar a tranquila cidade de Woodsboro, um novo assassino se apropria da máscara de Ghostface e começa a perseguir um grupo de adolescentes para trazer à tona segredos do passado mortal da cidade, fazendo com que Sidney Prescott retorne para desvendar o mistério.”

O elenco conta com nomes como Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Jack Quaid, Jenna Ortega, Dylan Minnette e outros.

O novo filme de Pânico tem previsão de estreia para 13 de janeiro de 2022.