Grande herói da Marvel está se tornando o Batman do MCU

Contém spoilers

Depois de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), caso a Sony traga de volta o Peter Parker de Andrew Garfield, o estúdio poderia transformar essa versão do Cabeça de Teia em uma espécie de Batman do MCU (considerando que agora é um multiverso compartilhado e não apenas um universo).

Os fãs estão fazendo campanha para que a Sony desenvolva O Espetacular Homem-Aranha 3, que poderia apresentar a sua própria Mulher-Gato, como observado pelo Comic Book Resources.

Esta não é outra senão Felicia Hardy, também conhecida como Gata Negra, que apareceu em O Espetacular Homem-Aranha 2, sendo interpretada por Felicity Jones.

Embora o público nunca tenha visto a personagem se tornar a Gata Negra no cinema, O Espetacular Homem-Aranha 3 seria uma boa oportunidade para um romance entre Peter Parker e Felicia Hardy, algo que já aconteceu nos quadrinhos e nos desenhos animados.

Homem-Aranha de Andrew Garfield pode ter algo em comum com Batman

Assim como o Batman transformou sua tristeza em algo esperançoso através de seu relacionamento com a Mulher-Gato, o mesmo poderia acontecer entre o Homem-Aranha de Andrew Garfield e a Gata Negra de Felicity Jones.

Seria um relacionamento intrigante, assim como o do Batman e da Mulher-Gato, mas possivelmente com um estilo mais cômico.

A Sony ainda não indicou se pretende mesmo produzir O Espetacular Homem-Aranha 3. O longa-metragem estava em desenvolvimento antes do acordo do estúdio com a Marvel, que levou ao surgimento da versão de Peter Parker de Tom Holland, mas acabou sendo cancelado.

Agora, surgiu uma nova oportunidade de levar essa nova aventura do Homem-Aranha de Andrew Garfield ao público. Fãs acreditam que o ator merece, ao menos, uma conclusão para a sua história, já que ao contrário dos outros, ele nunca chegou a ter uma trilogia.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), da Marvel e da Sony, está em cartaz nos cinemas.

