Guerra começa no trailer de Animais Fantásticos 3

A Warner Bros divulgou o trailer de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, revelando mais detalhes sobre a trama da continuação.

A prévia apresenta o novo Grindelwald, vivido por Mads Mikkelsen. Ele está começando a guerra contra os trouxas e Dumbledore, junto de uma equipe que traz Newt Scamander como um dos integrantes, é quem vai impedí-lo.

Continua depois da publicidade

“O professor Alvo Dumbledore (Jude Law) sabe que o poderoso mago das trevas Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) está se movimentando para assumir o controle do mundo mágico”, começa a sinopse oficial.

“Incapaz de detê-lo sozinho, ele pede ao magizoologista Newt Scamander (Eddie Redmayne) para liderar uma intrépida equipe de bruxos, bruxas e um corajoso padeiro trouxa em uma missão perigosa, em que eles encontram velhos e novos animais fantásticos e entram em conflito com a crescente legião de seguidores de Grindelwald. Mas com tantas ameaças, quanto tempo poderá Dumbledore permanecer à margem do embate?”, continua a sinopse.

Veja o trailer, abaixo.

Animais Fantásticos 3 tem previsão de estreia para 2022

O elenco novamente conta com Eddie Redmayne como o protagonista Newt Scamander. Ele é acompanhado por Jude Law, Ezra Miller, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol e Mads Mikkelsen.

Uma mudança importante é que Mads Mikkelsen assume o papel de Gellert Grindelwald, que antes foi de Johnny Depp.

David Yates retorna para a direção, enquanto Steve Kloves e J.K. Rowling, autora dos livros originais, assinam o roteiro. Vale lembrar que Rowling também escreveu o texto do segundo filme.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, da franquia Harry Potter, estreia em 15 de abril de 2022.