Harry Potter: Atores recebem nova carta de Hogwarts em teaser de reunião

O HBO Max revelou o primeiro teaser da reunião dos 20 anos de Harry Potter. No vídeo, os atores recebem uma nova carta de Hogwarts.

A reunião especial, que deve funcionar aos moldes do reencontro de Friends, ganhou o nome de Comemoração de 20 Anos de Harry Potter: De Volta a Hogwarts. Além disso, tem estreia marcada para o Ano Novo no streaming.

Esse evento vai contar com a volta dos protagonistas. Daniel Radcliffe, o bruxinho, Emma Watson, a Hermione, e Rupert Grint, o Ron, encabeçam a lista dos retornos.

Outros nomes revelados são os de Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Gary Oldman (Sirius Black), Imelda Staunton (Dolores Umbridge), Matthew Lewis (Neville Longbottom) e Tom Felton (Draco Malfoy).

Confira abaixo o teaser revelado para Comemoração de 20 Anos de Harry Potter: De Volta a Hogwarts.

Criadora de Harry Potter não estará em reunião

J.K. Rowling não vai participar do vindouro especial de Harry Potter, que comemora os 20 anos do primeiro filme da franquia sobre o bruxinho.

Uma fonte próxima à produção confirmou à People que J.K Rowling não vai participar do especial. No entanto, ela aparecerá por meio de material de arquivo, gravado previamente.

Rowling envolveu-se em polêmicas nos anos recentes por conta do posicionamento transfóbico dela. A autora tuitou diversas vezes conteúdo preconceituoso, chegando a promover uma loja com produtos transfóbicos no Twitter.

J.K. Rowling foi criticada por membros do elenco pela posição dela, incluindo por Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint.

Comemoração de 20 Anos de Harry Potter: De Volta a Hogwarts chega em 1º de janeiro de 2022 no HBO Max.