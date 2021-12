Harry Potter retorna aos cinemas ainda em dezembro

Harry Potter e a Pedra Filosofal retornará aos cinemas em 12 de dezembro de 2021, anunciou a Warner Bros. Pictures Brasil.

O anúncio, feito por meio das redes sociais, traz uma imagem promocional do filme, junto dos dizeres “20 anos de magia”. Os ingressos serão vendidos a partir de 3 de dezembro.

Vale apontar que Harry Potter e a Pedra Filosofal será exibido em 3D pela primeira vez. Trata-se de 3D convertido, tendo em vista que o longa-metragem não foi filmado nesse formato, portanto nada de especial.

Veja o tuite, abaixo.

⚡ Vocês pediram e, como um passe de mágica, a gente atendeu: Harry Potter e a Pedra Filosofal está de volta aos cinemas em comemoração aos #20AnosDeMagia (e alguns dias)! A sessão é no dia 12 de Dezembro e você pode adquirir o seu ingresso a partir de amanhã (3.12) ⚡ pic.twitter.com/A4lw8FHva4 — Warner Bros. Pictures Brasil (@wbpictures_br) December 2, 2021

Especial de Harry Potter no HBO Max

O HBO Max anunciou um especial de 20 anos de Harry Potter. A plataforma de streaming vai reunir diversos astros para comemorar os 20 anos do lançamento de Harry Potter e a Pedra Filosofal nos cinemas.

O anúncio foi feito por meio de um curto teaser, que mostra algumas cenas dos filmes, especialmente de O Prisioneiro de Azkaban, por conta do paralelo com o vira-tempo que Hermione ganha de Dumbledore e a fala do bruxo sobre refazer os próprios passos.

O especial, intitulado Harry Potter: Return to Hogwarts contará com a participação de Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, que interpretaram o trio principal dos filmes, além de diversos outros membros do elenco, como Ralph Fiennes, Gary Oldman e mais.

Detalhes sobre o que veremos no especial em si não foram revelados, mas devemos ver o elenco falando sobre a experiência trabalhando nos filmes de Harry Potter.

O especial estreia em 1º de janeiro de 2022 no HBO Max.

Pela primeira vez, o lendário elenco está de volta ao lugar onde a magia começou. #HarryPotter 20 anos: #DeVoltaAHogwarts, dia 1º de janeiro de 2022, só na #HBOMax. pic.twitter.com/BHk8ByfTru — HBO Max Brasil (@HBOMaxBR) November 16, 2021