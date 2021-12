Harry Styles e atriz de Viúva Negra terão cenas de sexo inovadoras em filme

Mais conhecido por sua carreira musical e por seu estilo fashionista, Harry Styles também conta com uma trajetória promissora nos cinemas. Após interpretar Eros em Eternos, o astro se prepara para contracenar com mais uma estrela da Marvel no filme “Don’t Worry Darling”, que pretende mostrar o prazer feminino de maneira genuína e inovadora.

Depois da aclamação mundial de Fora de Série, Olivia Wilde continua sua carreira como diretora com um projeto bem diferente.

Em “Don’t Worry Darling” (Não se Preocupe Querida), a diretora examina a vida e a rotina de uma dona de casa dos anos 50, que começa a desconfiar que sua vida “perfeita” com o marido não é o conto de fadas que imaginava.

Durante um papo com a revista Vogue, a diretora falou mais sobre o filme e divulgou novos detalhes sobre o elenco; veja abaixo.

Tudo sobre o picante Don’t Worry Darling, com Harry Styles

Don’t Worry Darling será protagonizado por Harry Styles e Florence Pugh, a Yelena Belova de Viúva Negra, uma das novas personagens mais importantes do MCU.

Embora o filme seja ambientado nos anos 50, Olivia Wilde garantiu que o projeto não será nada recatado.

“Os anos 50 têm essa reputação de serem uma era muito controlada, conservadora. Mas na verdade, eram tempos incrivelmente divertidos. Os meus avós maternos, por exemplo, adoravam festas”, comentou a cineasta.

Wilde afirmou também que o tom do longa é inspirado pelos thrillers eróticos de Adrian Lyne, como Atração Fatal e Proposta Indecente.

Don’t Worry Darling terá cenas quentes entre os protagonistas de Harry Styles e Florence Pugh.

“Uma dessas cenas, que mostra um Styles esforçado e uma Pugh completamente satisfeita, deve chamar muita atenção”, comenta a repórter Alexandra Schwartz sobre uma das sequências eróticas do longa.

Segundo Olivia Wilde, Don’t Worry Darling também tem a missão de mostrar ao público a importância do prazer feminino.

“O público tem que perceber o quão raro é assistir a esse tipo de ‘fome’ feminina, especialmente para esse tipo de prazer”, conclui a diretora.

Além de Harry Styles e Florence Pugh, Don’t Worry Darling terá no elenco Chris Pine (Mulher-Maravilha), Gemma Chan (Eternos), KiKi Layne (The Old Guard) e Nick Kroll (Big Mouth).

Don’t Worry Darling tem previsão de estreia para 23 de setembro de 2022.