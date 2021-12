Henry Cavill é sincero sobre o que acha da Liga da Justiça de Zack Snyder

Henry Cavill revelou em entrevistas que não concordou com o arco sombrio de Clark Kent a partir de Batman vs Superman. Agora, ao tratar sobre a Liga da Justiça de Zack Snyder, o astro de The Witcher elogiou o corte do filme.

Nessa versão do diretor de O Homem de Aço, o arco sombrio do Superman é ainda mais explorado. Por mais que não seja o caminho que Henry Cavill teria seguido, o ator elogiou o trabalho de Zack Snyder.

Continua depois da publicidade

“Eu realmente gostei. Eu achei uma maneira maravilhosa de Zack contar a história dele e importante também. Eu achei que o filme teve uma incrível sensibilidade que foi essencial para o Superman”, elogiou o intérprete do herói da DC ao Fox 5.

Sobre voltar a ser o Superman, o astro de The Witcher na Netflix reforça a resposta dele. É o desejo de Henry Cavill.

“Eu amaria interpretar o Superman de novo, mas tudo depende. Há muitos papéis a serem feitos, então não depende só de mim”, explicou o ator.

Como se sabe, a Liga da Justiça de Zack Snyder não é oficial ao universo da DC, a tornando difícil para uma sequência. Já o destino do Superman parece ainda a ser definido no cinema.

Henry Cavill segue em The Witcher na Netflix

A luta para salvar o Continente continua na segunda temporada de The Witcher. Agora, o Geralt de Henry Cavill aceitou o seu destino e cuidará de Ciri.

No elenco, além do astro, Freya Allan e Anya Chalotra retornam nos papéis de Ciri e Yennefer. Uma importante aparição na segunda temporada é o mentor de Geralt, Vesemir, que é interpretado por Kim Bodnia.

“Convencido da morte de Yennefer na Batalha de Sodden, Geralt de Rívia leva a Princesa Cirilla ao lugar mais seguro que conhece: Kaer Morhen, onde passou a infância. Mas, enquanto os reis, elfos, humanos e demônios lutam pela supremacia fora das muralhas do Continente, a garota enfrenta um perigo muito maior: seu próprio poder”, diz a descrição da segunda temporada.

Baseada nos livros best-sellers de fantasia, The Witcher é uma saga épica sobre família e destino. É a história de três pessoas com caminhos interligados no vasto mundo Continente, onde humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros lutam para sobreviver e prosperar, e onde o bem e o mal não são tão fáceis de identificar.

The Witcher conta com duas temporadas na Netflix. Já a Liga da Justiça de Zack Snyder está no HBO Max.