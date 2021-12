Henry Cavill quer mudança no traje em seu retorno como Superman

Henry Cavill demonstrou algumas vezes que está interessado em voltar como Superman na DC. Uma ideia que o agrada em seu possível retorno é uma pequena mudança em seu traje.

Durante uma entrevista no Late Show with Stephen Colbert, o ator comentou que gostaria que seu Superman usasse a icônica cueca vermelha por cima da calça em algum momento. Esse é um elemento clássico do personagem nos quadrinhos da DC.

Continua depois da publicidade

“Eu gosto do meu traje, acho muito legal. Mas caso aconteça novamente, eu estaria aberto à ideia de adicionar a cueca por cima da calça de alguma maneira.”

Parte icônica do traje do Homem de Aço

A cueca vermelha por cima da calça é uma parte icônica do traje do Superman, embora seja ridicularizada por parte do público.

Nos quadrinhos, o Homem de Aço deixou de usá-la como parte de uma reformulação que aconteceu perto da época em que Henry Cavill se tornou o Superman do cinema.

Essa reformulação visava tornar o personagem mais moderno, mas nos últimos anos, o Superman voltou a ter uma abordagem clássica nos quadrinhos, abraçando seu antigo visual. É por este motivo que a cueca vermelha por cima da calça está novamente presente no traje do Homem de Aço em suas novas histórias.

Quanto ao Superman de Henry Cavill, ainda não se sabe se ele pode retornar no cinema. Essa versão do personagem apareceu pela última vez em Liga da Justiça de Zack Snyder, que teve lançamento direto na HBO Max.

A Warner Bros. está desenvolvendo um reboot do super-herói, que deve contar com uma nova versão do personagem. No entanto, dadas as possibilidades do multiverso, isto não necessariamente descarta a volta de Henry Cavill.

Com a expectativa de um crossover de Adão Negro com Superman no cinema, os fãs acreditam que esta seria uma boa oportunidade para o retorno de Henry Cavill, especialmente por causa da proximidade de Henry Cavill com Dwayne Johnson, o The Rock. Mas também permanece sem confirmação.

Filmes com Henry Cavill como Superman podem ser assistidos pela HBO Max.