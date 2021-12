Hilário filme de Jim Carrey faz sucesso na Netflix

Um dos filmes mais divertidos da carreira de Jim Carrey está fazendo o maior sucesso na Netflix, conquistando fãs brasileiros mais de uma década após seu lançamento original. Trata-se de Sim Senhor, longa que chegou aos cinemas em 2008 e agora figura no Top 10 nacional da plataforma. Explicamos abaixo tudo sobre sua trama e elenco; confira.

Sim Senhor (Yes Man no título original) é uma comédia dirigida por Peyton Reed, diretor conhecido pelos filmes do Homem-Formiga na Marvel. O roteiro ficou por conta de Nicholas Stoller, Jarrad Paul e Andrew Mogel.

O longa é levemente baseado no livro de memórias de mesmo nome, lançado em 2005 pelo humorista Danny Wallace, que também faz uma participação especial no filme.

Embora tenha sido um sucesso de bilheteria – com um faturamento mundial de 223 milhões de dólares – o longa falhou em conquistar a crítica especializada, garantindo apenas 46% de aprovação no Rotten Tomatoes.

A trama de Sim Senhor na Netflix

“Depois de um divórcio difícil, um bancário dedicado cai na conversa de um guru de autoajuda que o incentiva a aceitar tudo que lhe oferecerem durante um ano”, afirma a sinopse do longa divulgada pela Netflix.

Sim Senhor acompanha a história de Carl Allen, um homem divorciado que cai na rotina com sua visão negativa do mundo.

Tudo muda quando Carl participa de um seminário de autoajuda, que o incentiva a “libertar o poder do sim”. A partir daí, o protagonista começa a aceitar todas as propostas feitas a ele, independente de quem venham.

Vivendo “na afirmativa”, Carl vivencia os mais diversos tipos de experiências transformadoras, é promovido no emprego e até mesmo encontra um novo romance.

Mas no decorrer do longa, Carl também percebe que tudo em excesso – inclusive a positividade – é prejudicial.

Nessa história de aceitação e confusões, o protagonista precisa encontrar um equilíbrio entre sua antiga personalidade e os ensinamentos do seminário – tudo isso com muitas risadas.

Jim Carrey e o elenco de Sim Senhor

Como já citamos, o elenco de Sim Senhor é comandado por Jim Carrey, um dos atores cômicos mais famosos do cinema.

Você provavelmente conhece o astro por suas performances em filmes como Ace Ventura, O Todo-Poderoso, Débi e Lóide, Desventuras em Série e muito mais.

Zooey Deschanel, de 500 Dias com Ela e New Girl, vive Allison, uma jovem com quem Carl cria uma grande conexão.

Bradley Cooper (Nasce Uma Estrela, Os Guardiões da Galáxia, Se Beber Não Case) interpreta Peter, o melhor amigo de Carl.

Danny Masterson (The Ranch) vive Rooney, outro grande amigo de Carl.

Terence Stamp, de Mansão Mal Assombrada e Star Wars, interpreta Terence, o guru de autoajuda que convence Carl a mudar de vida.

O elenco de Sim Senhor é completado por John Michael Higgins (The Late Shift), Rhys Darby (Jumanji), Fionnula Flanagan (Os Outros), Sasha Alexander (Ele Não Está Tão Afim de Você), Molly Sims (Las Vegas), Aaron Takahashi (Conan), Spencer Garrett (Inimigos Públicos), Rocky Carroll (NCIS), Vivian Bang (Meu Eterno Talvez), Luiz Guzmán (Narcos) e Brent Briscoe (Homem-Aranha 2).

Sim Senhor já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix; veja abaixo o trailer do longa.