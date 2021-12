História de Com Amor, Anônima é baseada em romance da vida real

Com Amor, Anônima é o novo filme da Netflix que tem atraído a atenção dos assinantes. O que nem todos sabem é que ela é baseada em uma história real.

A autora mexicana Wendy Mora escreveu Anónima no Wattpad e certamente não esperava o sucesso que a obra faria. O livro foi publicado online em 2016 e aproximadamente 5 anos depois e torna um filme com Annie Cabello e Antonio Morales, o tiktoker conhecido como Ralf.

Wendy é formada em programação web, mas sempre amou letras e acabou decidindo escrever no Wattpad, decisão que provou ser muito acertada.

“Foi só em 2016 que comecei a escrever Anonymous. Começou com a ideia de algo que aconteceu comigo; meu marido e eu nos conhecemos de uma forma muito semelhante, só que na história os personagens tomam um rumo muito diferente. As pessoas começaram a gostar, me pediram mais, e eu carreguei como se fosse uma telenovela da Televisa, um novo capítulo de tempos em tempos”, disse ela (via Infobae).

Foi somente um ano depois que ela terminou a história e decidiu que queria publicar o livro.

“Eu queria ter o livro comigo, mesmo que fosse para imprimir um para mim”, lembrou. Após um longo processo de pesquisa sobre o mundo editorial, ela enviou seu manuscrito e alcançou sua missão: tornou-se uma autora publicada.

Mais sobre com Amor, Anônima

Com Amor, Anônima marca a estreia na direção de Maria Torres. O elenco conta com Annie Cabello, Harold Azuara, Estefi Merelles e Alicia Vélez.

“Quando uma mensagem enviada acidentalmente dá lugar a uma amizade digital, Vale e Alex começam a se apaixonar sem perceber que já se conhecem na vida real”, diz a sinopse do filme.

Trata-se de um romance sobre amadurecimento voltado para jovens adultos, assim como a obra original de Wendy Mora.

Com Amor, Anônima está disponível na Netflix.