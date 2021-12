Homem-Aranha 3: Ator vira piada por se vestir igual a Tony Stark em pré-estreia

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) já teve o lançamento com elenco, equipe e convidados, durante o qual Benedict Cumberbatch chamou a atenção com o visual.

O astro apareceu na estreia usando um terno cinza e grande óculos de armação transparente, com lentes laranjas, similar aos que Tony Stark usava nos filmes da Marvel. Obviamente os fãs repararam nisso e comentaram nas redes.

Continua depois da publicidade

“Ele nunca vai ser o Tony Stark! Tire a peruca”, escreveu uma fã.

“Dr. Stephen Strange ou Tony Stark 2.0”, brincou outro fã.

“Por que ele se parece com o Tony Stark??”, questionou outra fã.

“Sinto vibes de Tony Stark”, escreveu mais uma fã.

“Por que o Benedict Cumberbatch parece o Tony Stark?”, perguntou uma fã.

Veja as reações dos fãs, abaixo.

he’ll never be tony stark! like TAKE THE WIG OFF MA pic.twitter.com/SofsttNqzR — ceo of kory (@korysverse) December 14, 2021

Homem-Aranha 3: Sem Volta Para Casa está em cartaz nos cinemas

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

O rumor é que um Sexteto Sinistro do multiverso seja formado no filme. O título estaria ligado a esse vilões não terem uma “volta para casa”, ou seja, para seus respectivos universos.

Willem Dafoe volta como o Duende Verde para liderar esse grupo. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

Apesar dos rumores, Marvel e Sony não comentam. O que é certo é que Homem-Aranha 3 deve começar a criar o caminho para colocar o Peter Parker de Tom Holland mais próximo do Venom.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, tem previsão para 16 de dezembro de 2021. Os filmes de Peter Parker não estão no Disney+, mas as outras produções do MCU ficam na plataforma.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir às produções da Marvel (exceto os filmes do Homem-Aranha).