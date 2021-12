Homem-Aranha 3 pode usar uma das histórias mais polêmicas da Marvel

A narrativa de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) apresenta uma curiosa semelhança com uma das histórias mais polêmicas dos quadrinhos da Marvel, “One More Day”, de 2007, que continua dando o que falar até hoje (via Comic Book).

A história de “One More Day” começa depois que a verdadeira identidade do Homem-Aranha é revelada durante os eventos de Guerra Civil, quando Tia May é baleada por um inimigo que visa os entes queridos de Peter Parker.

Durante as tentativas de Peter para salvar sua vida, ele encontra Mephisto, que lhe faz uma oferta diabólica: Mephisto salvará a vida de Tia May e o mundo esquecerá a verdadeira identidade do Homem-Aranha, mas Peter tem que dar a ele seu casamento com Mary Jane Watson.

Peter e Mary Jane concordam e, como resultado, aquela parte de sua história é apagada, como se nunca tivesse acontecido.

O enredo levou à reestruturação geral dos títulos do Homem-Aranha naquela época, mas não foi bem recebido pelos fãs ou críticos.

Uma história muito criticada

Muitos ficaram chateados que não apenas Peter fez um acordo com Mephisto, mas décadas de cânone do Homem-Aranha, que levaram ao casamento de Peter e Mary Jane, foram eliminadas, uma mudança que muitos leitores nunca superaram.

Claro, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) não é uma adaptação literal de “One More Day”, até porque estamos falando de uma história muito controversa.

No entanto, ainda é curioso que o longa-metragem tenha pegado algumas ideias dessa narrativa que os fãs gostariam de simplesmente esquecer.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), da Marvel, chega aos cinemas em 16 de dezembro.

