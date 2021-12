Homem-Aranha 3: Primeiras reações deixam fãs da Marvel surpresos

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) já foi exibido para alguns críticos e profissionais envolvidos com a indústria cinematográfica e as reações são muito positivas. Há quem chame, inclusive, de o melhor filme do Cabeça de Teia.

No momento da publicação desta matéria, o filme da Sony e da Marvel está com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, com 46 críticas contabilizadas.

Já no Metacritic, que leva em conta as notas dadas por cada crítico (e não somente se eles gostaram ou não, como é o RT), o filme está com nota 71, verde, acima apenas de O Espetacular Homem-Aranha e Homem-Aranha: Longe de Casa. Por enquanto apenas 20 análises forma computadas.

Abaixo selecionamos algumas reações de críticos e profissionais da indústria sobre o terceiro filme solo de Tom Holland como o Cabeça de Teia. Veja, abaixo. com as traduções dos tuites mais adiante.

Reação dos críticos a Homem-Aranha 3

“Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa é provavelmente a melhor experiência que tive no cinema desde Vingadores: Ultimato. Tom Holland é o dono do filme e, embora seja absolutamente insano às vezes, é um legítimo filme do Homem-Aranha”, escreveu Brian Truitt, do USA Today.

“Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa parece uma versão cinematográfica de um grande evento de quadrinhos (como Batman: Silêncio). Foi mais emocionante do que eu esperava, justifica o final que não gostei de Longe de Casa e manda a franquia em uma direção empolgante”, tuitou Peter Sciretta, do Slashfilm.

“Homem-Aranha 3 faz você sentir todos os sentimentos que você poderia sentir. São 2,5 horas de emoção, ação, piadas e coração sem parar. Tudo o que você quer de uma história de Peter Parker. Nunca foi um momento melhor para ser um fã do Homem-Aranha”, elogiou Matt Roembke, do The Direct.

“Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa é épico. Realmente impressionado com o quanto ele oferece. Pode-se até dizer que exagera na entrega. Engraçado, frenético, em última análise, muito emocionante. Não consigo imaginar que muitos / quaisquer fãs do Aranha ficarão desapontados”, tuitou Kevin Polowy, do Yahoo.

“Posso dizer com segurança que Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa é O MELHOR filme em live-action do Homem-Aranha. Um final emocionante para a trilogia de De Volta ao Lar, mas também um tributo inteligente, divertido e emocionante aos 20 anos de filmes do Homem-Aranha. Ao mesmo tempo hilário e comovente, eu honestamente amei cada segundo”, escreveu Erik Davis, do Fandango.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), da Marvel, chega aos cinemas em 16 de dezembro.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), da Marvel, chega aos cinemas em 16 de dezembro.