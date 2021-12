Homem-Aranha Sem Volta Para Casa: Fãs acham que Jared Leto indicou novo grupo no MCU

A conta oficial do Twitter de Morbius publicou uma imagem bastante sugestiva de Jared Leto no Tapete Vermelho de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), que fez os fãs acreditarem que o anti-herói/ vilão vai aparecer no filme da Marvel.

A imagem mostra os dois atores juntos na estreia do aguardado longa-metragem. Mas a legenda da foto e detalhes na roupa do vocalista de Thirty Seconds to Mars fizeram os fãs especularem.

“Os mundos da Marvel colidiram quando Morbius chegou no tapete vermelho na estreia mundial de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, na noite passada! Qual é o seu elemento favorito da roupa de Jared Leto? O diabo está nos detalhes”, diz o tuite da conta oficial de Morbius.

Os fãs mais atentos perceberam que Jared Leto usava um colar com o pingente “6”, indicando que o Sexteto Sinistro vai aparecer no filme do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Não apenas isso, os fãs acham que ele será o sexto integrante do grupo, visto que já foram confirmados o Duende Verde, Doutor Octopus, Homem-Areia, Lagarto e Electro.

Veja a foto, abaixo.

Marvel worlds collided when #Morbius hit the red carpet at last night's #SpiderManNoWayHome World Premiere! What is your favorite element of @JaredLeto’s ensemble? The devil’s in the details. 😈 pic.twitter.com/FsXAAJEgtu — Morbius (@MorbiusMovie) December 15, 2021

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está em cartaz nos cinemas

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

O rumor é que um Sexteto Sinistro do multiverso seja formado no filme. O título estaria ligado a esse vilões não terem uma “volta para casa”, ou seja, para seus respectivos universos.

Willem Dafoe volta como o Duende Verde para liderar esse grupo. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

Apesar dos rumores, Marvel e Sony não comentam. O que é certo é que Homem-Aranha 3 deve começar a criar o caminho para colocar o Peter Parker de Tom Holland mais próximo do Venom.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está em exibição nos cinemas. Os filmes de Peter Parker não estão no Disney+, mas as outras produções do MCU ficam na plataforma.

