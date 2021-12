Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa tem conexão com Pantera Negra 2

Contém spoilers

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) apresenta uma pequena conexão com Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2). O Comic Book abordou essa ligação em uma nova matéria.

Na trama de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), Peter Parker, MJ e Ned sonham em entrar para o MIT, mas suas chances são descartadas por causa da controvérsia sobre o Homem-Aranha.

Enquanto Peter é o próprio super-herói (e o mundo agora sabe disso), MJ e Ned estão muito ligados a ele e, por causa disso, acabam sendo prejudicados.

Todos os problemas são resolvidos com um último feitiço do Doutor Estranho no final do blockbuster (com o custo de que ninguém mais conhece Peter Parker), então é possível que eles se candidatem novamente ao MIT e sejam aceitos.

Riri Williams estuda no MIT

Acontece que, como Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) revelará, é nesse instituto que Riri Williams estuda. A personagem será interpretada por Dominique Thorne.

Nos quadrinhos, Riri Williams é a Coração de Ferro, uma sucessora do Homem de Ferro. Além de aparecer em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2), é esperado que a super-heroína também tenha uma série no Disney+.

Só o tempo dirá se MJ e Ned acabarão encontrando Riri no MIT. Mas do jeito que as coisas são entrelaçadas no MCU, certamente parece possível.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Já Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) chega em 11 de novembro de 2022.

