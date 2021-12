Jennifer Lawrence pode voltar na Marvel como nova personagem

Jennifer Lawrence já esteve em filmes da Marvel como a Mística de X-Men, em produções da Fox. Agora, a atriz de Não Olhe Para Cima, que está na Netflix, pode estar retornando aos longas de quadrinhos como uma personagem ligada ao Homem-Aranha.

O rumor vem do site Giant Freaking Robot. Caso se confirme, Jennifer Lawrence entraria na esquina do MCU compartilhada entre Marvel e Sony – o estúdio detém os direitos de personagens ligados ao Peter Parker.

A informação desse site é de que Jennifer Lawrence seria uma das cotadas para o papel de Madame Teia. A poderosa personagem tem histórias diretas com o Homem-Aranha e tem um filme em live-action em desenvolvimento na Marvel e Sony.

O que chama atenção é a idade da atriz escolhida. Nos quadrinhos, a Madame Teia costuma ser uma idosa.

A personagem é conhecida como Cassandra Webb. A sua aparência é de uma idosa com deficiência visual e paralítica. Ela consegue prever o futuro e mover-se pelo plano astral. A personagem fica conectada a um suporte em formato de teia para poder sobreviver, por isso o seu apelido dentro da Marvel.

Se a escolha por Jennifer Lawrence for confirmada, pode ser uma forma de contar com a personagem para inúmeros projetos. Ou ainda para seguir a tendência de deixar personagens mais jovens, como a Tia May dos filmes do Homem-Aranha de Tom Holland.

Jennifer Lawrence está em Não Olhe Para Cima, da Netflix

Além de Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio, o elenco do filme da Netflix traz mais nomes famosos. Chris Evans, o Capitão América da Marvel, também está no longa, bem como Ariana Grande.

Há ainda os nomes de Rob Morgan, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Kid Cudi, Matthew Perry e Tomer Sisley.

O filme tem a direção e o roteiro de Adam McKay. O cineasta é conhecido por A Grande Aposta e Vice.

O filme, descrito como uma comédia, acompanha dois cientistas pouco conhecidos que precisam começar uma tour de imprensa para avisar a humanidade sobre um asteroide que está perto da Terra. A colisão pode acabar com a vida humana.

“A estudante de astronomia Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) e seu professor, Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), descobrem que um cometa está prestes a colidir com a Terra, mas ninguém parece se importar. Alertar a humanidade sobre o impacto fatídico da rocha do tamanho do Monte Everest não será nada fácil. Com a ajuda do Dr. Oglethorpe (Rob Morgan), eles embarcam em um tour midiático que vai do gabinete da indiferente presidente Orlean (Meryl Streep) e seu filho bajulador Jason (Jonah Hill) até as ondas de rádio do The Daily Rip, um programa matinal bem-humorado apresentado por Brie (Cate Blanchett) e Jack (Tyler Perry)”, diz a sinopse oficial

“A apenas seis meses da colisão, chamar a atenção da mídia e de um público obcecado pelas redes sociais se mostra um desafio chocantemente cômico – o que será preciso fazer para o mundo apenas olhar para cima?”, continua a sinopse.

Com Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, Não Olhe Para Cima está disponível na Netflix.