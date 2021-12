Joey King quer novo filme de A Barraca do Beijo, mas com uma condição

Joey King encerrou a jornada dela em A Barraca do Beijo, com o terceiro filme da franquia da Netflix. No entanto, ela não descarta a possibilidade de voltar ao seriado.

A atriz conversou com o Showbiz CheatSheet e considerou um retorno ao papel de Elle Evans, mas não neste momento.

“É uma boa pergunta”, disse sobre retornar à franquia A Barraca do Beijo.

“Não tenho literalmente nenhuma ideia”, disse ela. “Essa resposta para mim, quando me perguntam como, vai revisitá-la? Em parte, sim, gostaria de a revisitar quando estiver na casa dos 40 anos e também em parte, não sei. Mas penso que uma das minhas memórias favoritas na minha vida, até agora, ainda sou jovem, mas é poder interpretar Elle Evans. Isso trouxe-me tanta alegria”.

“E por isso, mesmo que não volte a acontecer, tenho essas memórias para sempre e estou tão feliz por ter podido interpretá-la”, disse ela. “E penso que acabamos realmente com a história de ótima maneira. Não sei se precisamos voltar, mas quem sabe. Mas o que quer que aconteça muitos, muitos anos mais tarde, adoraria retomar onde parei, mas também adorei a despedida”.

Fim da linha

Todo o elenco, incluindo ainda Joey King, Jacob Elordi, Taylor Zakhar Perez, Joel Courtney e Molly Ringwald, retornou para A Barraca do Beijo 3.

Vince Marcello retorna para a direção nesse terceiro filme, que conta com roteiro de Jay Arnold.

Havia uma grande preocupação dos fãs sobre o terceiro longa demorar, por conta da pandemia do coronavírus (COVID-19). Porém, a Netflix adiantou o cronograma e gravou o terceiro longa junto com o segundo, o que fez com que ele tenha conseguido ser lançado apenas um ano depois da segunda parte.

No desfecho de A Barraca do Beijo 2, Elle luta para consertar os relacionamentos que estragou. Sua busca de redenção começa com Rachel. As duas resolvem seus problemas, e Elle promete que não vai interferir na relação da amiga com Lee.

A protagonista também resolve sua situação com Lee, que fica com o coração partido após brigar com Rachel. Elle usa a Barraca do Beijo para fazer o casal voltar a se entender, em um momento bastante satisfatório.

O dilema entre as duas opções de Elle para a faculdade é um dos temas de A Barraca do Beijo 3. Além disso, a vida amorosa da personagem de Joey King entra em jogo.

Todos os filmes de A Barraca do Beijo estão na Netflix.