Jurassic World 3: Imagem revela Chris Pratt no novo mundo dos dinossauros

Uma nova imagem de Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3) mostra o personagem de Chris Pratt no novo mundo dos dinossauros.

A nova imagem de Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3), divulgada pela Entertainment Weekly, mostra Owen Grady, interpretado por Chris Pratt, com um dinossauro em um ambiente muito frio, com neve no chão.

Confira abaixo a nova imagem de Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3).

Mais sobre Jurassic World 3

No novo filme, os dinossauros invadem toda Terra. O diretor Colin Trevorrow, durante a Cinema Con, confirmou o ponto de Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3).

“Se dinossauros vivessem entre nós, estaríamos seguros? A resposta é não”, diz Trevorrow.

Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3) é estrelado por Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.

O longa traz de volta Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill, todos da trilogia de Jurassic Park.

O elenco traz ainda Justice Smith (Franklin Webb), Omar Sy (Barry Sembène) e BD Wong (Dr. Henry Wu).

Outros nomes são os de Mamoudou Athie, Scott Haze, Dichen Lachman, Daniella Pineda, Isabella Sermon, DeWanda Wise e Dimitri Thivaios.

Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3) tem previsão para 10 de junho de 2022.