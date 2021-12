Kate Winslet chocou Leonardo DiCaprio no 1º dia em Titanic

Uma das cenas mais icônica de Titanic é quando Jack pinta Rose como uma das garotas francesas dele. A cena ocorre no meio do filme, mas ela foi gravada no primeiro dia de filmagens. Para quebrar o gela, Kate Winslet chocou Leonardo DiCaprio.

Obviamente, a cena deixaria os dois desconfortáveis, tendo em vista que não trabalharam juntos previamente. WInslet, no entanto, teve uma ideia.

No livro oficial dos bastidores do filme, Leonardo DiCaprio revelou que ela mostrou os seios dela repentinamente para ele, fora de cena.

“Ela não teve vergonha disso”, lembrou DiCaprio. “Ela queria quebrar o gelo um pouco antes, então ela me mostrou os seios. Eu não estava preparado para isso. Fiquei muito confortável depois disso”.

A experiência em Titanic criou uma grande amizade entre os dois e eles permanecem próximos até hoje, conforme revelou Kate Winslet (via The Things).

“Nós nos pegamos dizendo um ao outro: ‘Você pode imaginar se o mundo realmente conhecesse as coisas estúpidas que dizemos?’ Não vou lhe dizer sobre o que realmente conversamos, mas sim, somos muito, muito próximos, e às vezes citamos frases de Titanic, porque só nós podemos, e achamos isso muito engraçado”.

Fãs de Titanic descobrem problema entre Jack e Rose

No fim de Titanic, Rose acaba mudando o sobrenome dela de DeWitt Bukater para Dawson, a fim de homenagear Jack, vivido por Leonardo DiCaprio, e para escapar, enfim, da família dela e do pretendente. Fãs apontaram um problema nesse acontecimento do filme.

Um usuário do Reddit (via ScreenRant) explicou que a troca no sobrenome não seria o fim de todos os problemas dela.

A mudança ocorre quando ela e outros sobreviventes são salvos pelo RMS Carpathia. Quando perguntam o nome dela, a personagem de Kate Winslet responde “Rose Dawson”. Dias depois a lista de sobreviventes foi liberada e, aparentemente, a família dela achou que ela tinha morrido.

O problema inicial é que perceberiam o nome Rose e que Dawson é o sobrenome de Jack, algo que eles sabiam. Então teriam identificado Rose eventualmente.

Caso não tenham se lembrado do sobrenome de Jack, ainda há outro ponto que não faz sentido. Rose eventualmente se torna uma atriz e invariavelmente algum membro da família, o ex-noivo dela reconheceria a personagem.

É um desfecho emocionante para Titanic, mas que não faz muito sentido.

