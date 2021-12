Keanu Reeves quase estrelou Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw em grande papel

Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw voltou a fazer sucesso por conta da Netflix. O que muitos fãs não sabem é que o filme com Dwayne Johnson, o The Rock, e Jason Statham poderia ter ainda Keanu Reeves em grande papel.

A verdade é que todos querem atualmente o astro de Matrix e John Wick. Ao ressurgir em Hollywood como o assassino profissional, Keanu Reeves relembrou a todos como é amado pelos fãs.

Nesse movimento, todas as grandes franquias simplesmente querem contar com o ator. Três que falam abertamente sobre isso são Marvel, DC e Velozes e Furiosos.

No caso da última, Hobbs & Shaw quase conseguiu prender o ator. Keanu Reeves chegou a negociar para ser o Diretor, a misteriosa figura por trás da Eteon.

Porém, problemas de agenda atrapalharam essa aparição grandiosa. O fato foi confirmado por produtores de Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw e pelo roteirista Chris Morgan.

“Nós conversamos sobre isso para Hobbs & Shaw, mas no fim do dia não deu certo. Mas, eu gostaria de ver Keanu Reeves lutando contra Hobbs e Shaw? Sim. Vou tentar de novo para o futuro? Com certeza”, comentou o roteirista ao Heroic Hollywood.

Hobbs & Shaw é uma história solo de Luke Hobbs e Deckard Shaw, os personagens de The Rock e Jason Statham em Velozes e Furiosos.

“O agente americano Luke Hobbs chega à Inglaterra para deter uma ameaça biológica mortal. Para isso, ele deve se unir ao seu maior adversário, o mercenário Deckard Shaw”, afirma a sinopse oficial do longa.

Ou seja, Hobbs & Shaw traz a união de uma dupla inusitada em uma jornada perigosa contra um novo e poderoso criminoso.

No filme, Luke Hobbs e Deckard Shaw enfrentam um vilão inédito: Brixton Lore, um terrorista geneticamente modificado que ameaça a humanidade com um terrível vírus.

Em sua luta contra Brixton, Hobbs e Shaw contam com a ajuda de Hattie Shaw, a irmã de Deckard e da família samoana de Hobbs.

Além dos atores famosos da franquia, Idris Elba aparece como grande vilão do filme.

Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw está disponível na Netflix.