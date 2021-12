Keanu Reeves revela encontro com a Marvel por papel

Keanu Reeves confirmou, em uma entrevista para o Comic Book, que teve um encontro com Kevin Feige, presidente da Marvel, para um papel no MCU. No entanto, o ator destacou que ainda não existe nada confirmado.

“Ainda não há nada definido”, disse o astro sobre suas conversas com o executivo da Marvel.

“Nós nos encontramos e Kevin Feige é um cara legal. Com certeza. Mas ainda temos que encontrar algo, nada está confirmado.”

Um papel que os fãs gostam de associar a Keanu Reeves é o Motoqueiro Fantasma, mas ainda não se sabe se o ator já teve alguma conversa para interpretar o anti-herói. No cinema, o personagem já teve interpretação de Nicolas Cage.

Keanu Reeves retorna em Matrix 4

A sinopse oficial diz: “Matrix Resurrections é uma continuação da história estabelecida no primeiro Matrix.”

“20 anos depois, a franquia que ajudou a definir a cultura pop na virada do século está de volta para uma continuação e extensão do filme original.”

“Uma nova aventura alucinante com ação épica, que se passa em um mundo familiar, mas ainda mais provocativo, onde a realidade é mais subjetiva do que nunca. Tudo o que é necessário para ver a verdade é libertar sua mente.”

O elenco principal de Matrix: Resurrections (Matrix 4) conta com Keanu Reeves, Jessica Henwick, Carrie-Anne Moss, Christina Ricci, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra e Neil Patrick Harris.

A direção é de Lana Wachowski, uma das diretoras da trilogia original. O roteiro é de Lana Wachowski, David Mitchell e Aleksandar Hemon.

Matrix Resurrections (Matrix 4) tem estreia marcada para o dia 22 de dezembro de 2021.